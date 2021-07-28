Yasin Suresi bittikten sonra okunacak dua nedir? Türkçe Yasin bağışlama duası ve anlamı

Yasin suresini okuduktan sonra okunan surenin sevabından manevi olarak yararlanabilmesi için sevabı bağışlanabilmektedir. Böylelikle kişi sevdiklerine Yasin suresini okuyarak bağışlayabilmekte sevabına onları da ortak edebilmektedir.

Yasin Suresi Bittikten Sonra Okunan Dua Nedir?

Yasin suresini okuyarak bitirdikten sonra şu dua okunur;

Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna duaena vekti hacetena bi hurmeti sureti yasin ve ecirna minennari ve min azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin. Ya Rabbel alemiyne vessalm alel mürseliyne Velhamdülillahi rabbil alemiyn. (el fatiha)

Okunarak sevabı bağışlanabilmektedir. Bu duaya aynı zamanda diğer okumalarda da yaparak sevapları bağışlamak mümkündür.

Kaynak: Diyanet (İbadetlerin sevabını bağışlamak)

Türkçe Yasin Bağışlama Duası Ve Anlamı

Yasin bağışlama duası Arapça okunuşu ile okunduktan sonra Türkçe duaya devam edilerek bağışlanan kimselerin isimlerini de duanın sonunda belirtmek mümkün olmaktadır.

Yasin suresinin bağışlanma duasının anlamı;

Ey Allah'ım okumuş olduğumuz Yasin suresi hürmetine dualarımızı kabul et. İhtiyaçlarımızı bize ver. Ey alemlerin Rabbi! Yasin suresi hürmetine bizi cehennem ateşinden kabir azabının ve sualinin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.

Daha sonra istenildiği gibi eklenti de yapılarak dualar uzatılabilmektedir.

Yasin suresinin bağışlanma duasının daha uzun şekilde okunanları da bulunmaktadır. Hadis kaynaklarında uzun olarak Yasin suresinden sonra dualar yer almasının yanında duaların kısası makbuldür anlayışı olduğu için çoğunlukla Yasin suresinden sonra kısa dualar okunmaktadır.

Okunması Faziletli Olan Diğer Sureler

Fatiha Suresi

İnşirah Suresi

Asr Suresi

Kadir Suresi

Ayetel Kürsi