Tavuk kıymalı

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Malzemeler

-Tavuk göğüs eti

-Mantar

-200 g light kaşar

-500 g süzme yoğurt

-3 yumurta

-1 adet soğan

-2-3 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-Himalaya tuzu

Yapılışı

-Soğan, sarımsak ve mantarı piyaz doğrayın.

-Soğanları ve sarımsakları bir tavada az bir kaynar su ilave ederek pişirin.

-Mantarları ve bir miktar daha sıcak suyu ekleyip pişirmeye devam edin.

-Tavuk göğüs etini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin.





-Tavuk Kıymasını ekleyin ve 20 dakika kadar soteleyin.

-Suyunu çeker ise sıcak su ilave edin.

-Ateşten alın ve zeytin yağı ile tuzunu ekleyin.

-Fırın tepsisini veya cam tepsiyi bir miktar yağ sürün.

-Süzme yoğurt ve yumurtayı çırpın.

-Lazanya, karışım, kıyma harcı ve üzerine peynir rendesi sırası ile işlemi tekrar edin.

-En üstüne yumurta ve süt karışımı yaparak sürün.

-160 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.







Besin Değerleri ( Servis adedi, 6 )

1 servis için

Enerji : 368, 8 kcal

Protein : 37, 1 gram

Karbonhidrat : 16, 5 gram

Yağ : 14, 3 gram



