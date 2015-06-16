Tavuk kıymalı
Malzemelerinden yapılışına, hazırlanmasından tüketilmesine kadar pratik ve bir o kadar besleyivi bir yemek,
Malzemeler
-Tavuk göğüs eti
-Mantar
-200 g light kaşar
-500 g süzme yoğurt
-3 yumurta
-1 adet soğan
-2-3 diş sarımsak
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-Himalaya tuzu
Yapılışı
-Soğan, sarımsak ve mantarı piyaz doğrayın.
-Soğanları ve sarımsakları bir tavada az bir kaynar su ilave ederek pişirin.
-Mantarları ve bir miktar daha sıcak suyu ekleyip pişirmeye devam edin.
-Tavuk göğüs etini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin.
-Tavuk Kıymasını ekleyin ve 20 dakika kadar soteleyin.
-Suyunu çeker ise sıcak su ilave edin.
-Ateşten alın ve zeytin yağı ile tuzunu ekleyin.
-Fırın tepsisini veya cam tepsiyi bir miktar yağ sürün.
-Süzme yoğurt ve yumurtayı çırpın.
-Lazanya, karışım, kıyma harcı ve üzerine peynir rendesi sırası ile işlemi tekrar edin.
-En üstüne yumurta ve süt karışımı yaparak sürün.
-160 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
Besin Değerleri ( Servis adedi, 6 )
1 servis için
Enerji : 368, 8 kcal
Protein : 37, 1 gram
Karbonhidrat : 16, 5 gram
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