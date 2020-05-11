Tasavvuf Nedir? Tasavvuf Ne Demek? Tasavvuf Kitapları Neler

Tasavvuf kelimesi dini kaynaklarda sıklıkla geçen bir kelimedir. Kelimenin anlamına dair bilgiler İslam ansiklopedilerinde yer alır.

Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf cenab-ı Allah'ı tamamen tanıyabilme, kendini Allah'ın yoluna adama sanatıdır. Günlük hayatta Allah'tan uzaklaştıran tüm meşkalelerden uzak durmak ve kendini tamamen Allah'a adama sanatına Tasavvuf denilmektedir. Tasavvuf dünyevi meselelerinden ayrılıp uhrevi hayata kendisini adamış kişilerdir. Tasavvuf ayrıca imanı ihsana kavuşturma sanatıdır.

Tasavvuf Ne Demek?

Tasavvuf kelime anlamı itibariyle Tanrı'nın varlığını birliğini niteleyen ve bunu açıklayan dinsel felsefi akım olarak bilinir. Tasavvuf kelimesinin kökeni Arapçadır. Tasavvuf demek takvaya erişebilme sanatı olarak adlandırılır. Tasavvuf ayrıca menfi huyların terkedilmesi kendini iyiliğe ve güzel ahlaka adanmasına denilmektedir. Kelime köken anlamı ise teslimiyet olarak belirtilmiştir. Tasavvuf kelimesinin birden çok anlamı bulunuyor. Her anlamı birbirleri ile bağlantılıdır.

Tasavvuf kelimesinin bir diğer anlamı ise Resullullah sallahi aleyhi ve sellam'in hayatını örnek alıp, o hayata örnek olarak yaşamak ve Resullullah'ın yolundan giderek Allah'a teslim olmak anlamı da çıkmaktadır.

Tasavvuf Kitapları Neler?

Tasavvuf yolunda ilerleyen ve kendini Allah yoluna adamış kişilerin yazmış olduğu pek çok tasavvufi eserler bulunmaktadır. En popüler ve en bilindik kitaplardan biri de Mesnevi'dir. Mevlana'nın tasavvuf ile ilgili kitapları oldukça fazla olup bu eserler günümüzde hala okutulmaktadır.

1) Mesnevi: Mesnevi Mevlana tarafından yazılmış olan en ünlü tasavvuf eserlerinden birisidir. Mesnevi Dünya'nın her yerinde okunan bir eserdir. Farsça dili ile yazılmış Mesnevi eseri günümüzde ki en değerli tasavvufi kitaplar arasında yer almaktadır.

2) Fihi Ma Fih: Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılmış bir diğer eser de Fihi Ma Fih tasavvuf kitabıdır. Arapça olarak ne varsa içindedir anlamı ile yazılan Fihi Ma Fih eseri yazılmış en ünlü tasavuf kitapları arasında yer almaktadır. Kitabın dili yer yer Farsça olup yer yer de Arapça kelimeler hakimdir.

3) İhyâ'u Ulmû'id-Din: İmam gazali tarafından yazılmış bir tasavvuf kitabıdır. 11. yüzyılda yazılmış olan İhyâ'u Ulmû'id-Din eseri günümüzde ki en önemli eserlerden biridir. İslam ahlakı ve islam felsefesini yansıtan kitap imam gazalinin yazmış olduğu kıymetli eserlerden biridir.