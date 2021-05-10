Tağut Nedir? İslam'da Tağut Tanımı Hakkında Bilgi

Tağut, Tughyaan kelimesinden gelir, bu da “ihlal” anlamına gelen “Tagha” fiili ihlal edilmiş anlamına gelir. Yani anlamın bir şeyin sınırını aşmak ya da taşmak olduğunu söyleyebiliriz.

Tağut Ne Demektir?

Arapça Tağut kelimesi, sınırları aşmayı ya da taşkınlığı ifade eder. Bu kavram İslami bağlamda üç inançsızlık aşamasıyla ilişkilendirilir;

Allah'a karşı yapılan itaatsizlik,

Allah'a itaat etmesi gerektiği fikrini reddetme, küfre başvurma,

Allah'a isyan etmek değil, aynı zamanda isyanlarını da empoze etmek ve şirk koşmak tağut olarak kabul edilir.

Kişinin sınırı geçip, Allah'ın yanında kendisini ortak kılacak şekilde aştığını söyleyebiliriz. Kişi farklı şekillerde Allah'ın yanında kendisini ortak olarak konumlandırabilir. Daha geniş anlamda, aslında Müslüman birini kötü şeylere yönlendirebilecek her şeyi ifade etmektedir.

İslam'da Tağut Tanımı Hakkında Bilgi

Tağut kelimesi hem Mekke hem de Medine ayetlerinde Kuran'ın çeşitli yerlerinde geçmektedir. Akademisyenler ve vaizler tarafından ılımlı bir anlayıştan, yoruma kadar çeşitli anlam ve çağrışımlarda yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

Kuran'da sahte ilahları ve şeytan, put, insan veya başkaları şeklinde Allah'ın kurallarına aykırı olanları içerir. Benzer şekilde, sahte Tağut ideolojisini bilgi, kitle iletişim araçları, hile ve diğerleri yoluyla yaymanın çeşitli yöntem ve araçlarını da vurgular.

İnsanlık tarihinde çağdaş dönemlerde pek çok alanda değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişimden İslam dünyası da etkilenmiştir. Tağut kavramı genel olarak iki temel esas üzerinde incelenmektedir. Bu kavramlara göre Tağut yaşayan canlı bir bireydir ya da ikinci kavrama göre; heykel, parti, sistem gibi liderler aracılığı ile temsil edilen yapılardır.

Tağut kelimesi özellikle cahiliye döneminde kullanılan bir kavramdır. Bu dönmede kelime Kâbe dışında kutsal sayılan mabedler, putlara bakıcılık edenler ya da putlara isim olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Kavramın sihir, sihirbaz, büyü, büyücü ve şeytan ile bağlantılı olarak kullanılmış olması da anlamına farklı bir yaklaşımdır. Genel manada Tağut kelimesi, Allah dışında mabud kabul edilen canlı ya da cansız nesneleri işaret edecek şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır.