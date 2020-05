Salavat Nedir? Salavat Nasıl Getirilir? Salavat Türkçe Anlamı

Son aylarda Salavatın anlamı internet üzerinden sıkça araştırılmaktadır. Nasıl salavat getirileceğine ve salavatın önemine dair İslam ansiklopedilerinde sıkça bilgi yer almaktadır.

Salavat Nedir?

Salavat kelimesi salat kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Kelimenin kökeni Arapçadır. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve onun soyundan gelen kişileri anmak amacı ile okunan dualara salavat denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de salavat getirmenin emri yüce Allah tarafından buyrulmuştur. Ahzap suresi 56. ayetinde yüce Allah şöyle buyuruyor;

" Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun."

Salavat Müslümanlar tarafından Hz. Peygamber'e edilen bir duadır. Allah'ın Peygamber efendimize rahmet etmesi, onun şanının yüceltmesini Müslümanlar tarafından istenmesine verilen duaların tümüne salavat denilmektedir. Salavat getirmek için okunacak dualar bulunmaktadır. Salavat getirmek için herhangi bir özel günün beklenmesine gerek yoktur. Her Müslüman her gün ve her saatte salavat getirebilir. Salavat sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i anarak ona selam göndermektir. Peygamber efendimiz salavat getirmenin önemini hadis-i şeriflerinde vurgulamıştır.

Öyle ki peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur;

" Kim bana bir salavat getirirse Allah'ta ona on katı merhamet eder." Bir diğer hadis-i şerifinde sevgili peygamberimiz şu şekilde buyurmuştur;

" Kim bana bir salavat getirirse, Allah salavat getirenin selamımı almam için ruhumu ona iade eder. "

Hz. Ali (R.A) bildirdiği üzere peygamber efendimiz yine bir Hadis-i Şerif’inde şu şekilde buyurmuştur.

" Esas insanların en cimrisi birisi yanında bana salavat getirdiğinde bana salavat getirmeyen kişidir."

Salavat Nasıl Getirilir?

Salavat getirmek için okunacak dua da bulunmaktadır. Hadis-i şeriflerde nasıl salavat getirileceğine dair bilgiler yer almaktadır. Peygamber efendimize salavat getirmek isteyen Medineliler ona nasıl salavat getirileceğine dair bilgi istemişlerdi. Peygamber efendimiz ise onlara her daim salavat getirebileceklerini ve onları güzel sözlerle Allah'a dua etmeleri gerektiğini söylemişti. Pek çok salavat getirme duası bulunmaktadır. Salavat getirmek için herhangi bir sınır yoktur. Kim ki sürekli salavat getirirse kıyamet ve mahşer gününde peygamberimiz o kişiye daha da çok yakın olacaktır. Bu yüzden sık sık salavat getirmek peygamber efendimizin ümmeti olarak bizlerin bir manevi borcudur. Salavat getirmek için okuyacağınız dualar şu şekilde listelenmiştir;

1) Essalat-u vessalam-u aleyke ya Resulallah

2) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Habiballah

3) Essalat-u vessalam-u aleyke ya Nebiyallah

4) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Safiyallah

5) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Nura Arşillah

6) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Rahmeten lil alemin

7) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Şefial müzibin

Salavat Türkçe Anlamı

Yukarıda belirtilen salavat şekillerinin her birinin farklı anlamları bulunuyor. Özellikle salavat anlamlarını bilmek salavat okurken de önemlidir. Salavat dualarının Türkçe anlamları şu şekildedir;

1) Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın resulü!

2) Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın habibi!

3) Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Nebisi!

4) Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın seçkin kulu!

5) Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın arşı'nın nuru!

6) Salat ve selam senin üzerine olsun ey alemlere rahmet olarak gönderilen!

7) Salat ve selam senin üzerine olsun ey günahkarların şefaatçisi!