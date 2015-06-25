Ramazan'da kilo almamak için neler yapılmalı?

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Genelde 3 - 4 öğünde tüketilen besinler, beslenme düzeninin tamamen değiştiği bu dönemde 2 öğüne sıkıştırılmaktadır. Özellikle tatlı, hamur işleri, şarküteri ürünleri gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketiminde artış olmakta, buna karşılık su, kuru baklagil, sebze ve meyve tüketimi azalmaktadır. Halbuki bu dönemde günlük almamız gereken protein, vitamin ve mineral oranları değişmemektedir.

KİLO ALMAMAK İÇİN NASIL BESLENMELİYİZ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı ve GAPS Danışmanı Yeşim Temel Özcan, Ramazan Ayı’nda kilo almamak için yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerektiğinin altını çiziyor. Bunların yerine hazmı kolay, mide-barsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve sellüloz içeren sebze, meyve ve tam buğday ekmeği tercih edilmelidir. Yetişkin bir insanın günde en az 1.5-2 litre su içmesi gerektiğinden hareketle sıvı alımına çok dikkat edilmesi gerekir. Ağır işlerde çalışan işçilerin oruç tutmaları halinde su kaybına bağlı olarak şok geçirdikleri belirlenmiştir. Bu nedenle yeterli miktarda su içilmelidir. Yemeğe ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan hafif bir çorbayla başlanmalıdır.

Bağırsak problemi olanlar çorbalarına yulaf ilavesi yapabilecekleri gibi chia tohumu, keten tohumu gibi yağlı tohumları da tercih edebilirler. Etli veya etsiz, fazla yağlı olmayan bir sebze yemeği evde mayalanmış Yoğurt ve meyve veya tatlı olarak sütlü tatlılar, güllaç meyve salataları ya da püreleri olabilir.

Protein içeriği fazla olan gıdalar (midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirirler) yumurta ( en iyi ve en kaliteli protein kaynağıdır) süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar, (intoleransınız varsa gaz yapıyorsa yemeyin)

Kahvaltı şeklinde bir öğün olabilir. Bol sıvı alınmalıdır. Su içilmelidir. Meyve yenilebilir. Fazla tuzlu besinler tüketilmemelidir. Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Bu durumda yorgunluk, dikkatte azalmalar olur. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi 17 saatten 24 saate uzayacağından vücut açlık stresine girer metabolik hız düşer ve halsizlik, baş ağrısı, anksiyete görülür.

Bağırsak tembelliğine bağlı probiyotik destekleri ve prebiyotik besinler tükettmeliyiz. çünkü sadece akşam saatleri yapılan beslenme nedeni ile bağırsak peristaltizmi durur. Yaşanan kabızlık kilo artışına sebep olur. Özellikle iftardan sonra kısa mesafe yürüyüşleri yapılmalıdır ki kas kitlesi korunmalıdır.

Sindirime yardımcı bitki çayı

-Papatya 20 gm

-Meyan kökü 20 gm

-Rezene 10 gm dan oluşan çayı

Yemekten sonra içebilirsiniz.

Sahurda yemekle kaçan uykuyu melatonin deposu olan kivi ile engelleriz.



