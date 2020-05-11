Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.a.v) Çocukları Kimlerdir? Peygamberimizin Çocuklarının İsimleri

Hz. Muhammed’in eşlerinden sadece Hz. Hatice ve Hz. Mariye’den çocukları vardır. Kendisinin erkek çocuklarının hepsinin de daha süt çağındayken vefat ettiklerini bilinmektedir.

Peygamberimizin Çocuklarının İsimleri

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hz. Hatice’den (r.a) altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu çocukların isimleri doğum sırasına göre; Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah’tır. Resul-ü Ekrem’in Hz. Mariye’den (r.a.) ise yalnızca bir çocuğu olmuştur ve ismi de İbrahim’dir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Çocukları Kimlerdir?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in oğulları daha bebekken, kızları da genç denebilecek yaşlarda vefat etmişlerdir. Kendisi, ilk oğluna Kasım ismini koyduğu için Ebül-Kasım olarak çağrılmaya başlamıştır. 2 yaşına kadar yaşayan Kasım, Mekke’de vefat etmiştir. Kasım, Hz. Muhammed’in hem ilk doğan hem de ilk vefat eden çocuğudur.

Hz. Zeynep, peygamber efendimizin dört kızının en büyüğüdür. Hz. Muhammed 30 yaşındayken doğan Zeynep, aynı yaşta Medine’de vefat etmiştir. Peygamber efendimiz 33 yaşına geldiği zaman ise Hz. Rukiyye doğmuştur. İslamiyet döneminde Hz. Osman ile evlenen Hz. Rukiyye, eşiyle birlikte Habeşiştan’a göç etmiştir. Sonra Mekke’ye dönerek, Medine’ye hicret etmiştir. Kendisi Bedir Savaşı’nın sona erdiği bir dönemde vefat etmiştir. Bu sebeple de babası cenazesine katılamamıştır.

Ümmü Gülsüm, İslamiyet tebliğ olunmadan önce doğmuştur. Hz. Rukiyye vefat ettikten sonra Hz. Osman ile evlenmiştir. Evliliğinin altıncı senesindeyken de vefat etmiştir. Hz. Muhammed’in damadı Hz. Osman’a peygamberin iki kızıyla evlendiği için “Zinnureyn” denilmiştir. Bu kelime iki nur sahibi anlamında kullanılmıştır.

Hz. Fatıma, Hz. Muhammed’in en küçük ve en sevgili kızıdır. Mekke’deyken doğan Hz. Fatıma 15 yaşına geldiğinde Hz. Ali ile evlenmiştir. Hz. Muhammed’in vefatından 6 ay geçtikten sonra Hz. Fatıma da vefat etmiştir. Resulü Ekrem’in soyu kızı Fatıma’dan devam etmiştir.

Peygamber efendimizin oğullarından Hz. Abdullah ve Hz. İbrahim bebeklik çağlarını atlatamadan vefat etmişlerdir. Hz. Abdullah henüz 3 aylık, Hz. İbrahim de yaklaşık 18 aylıkken vefat etmiştir.