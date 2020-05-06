Oruçluyken Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Kaza Gerekir Mi? (Diyanet Cevabı)

Oruçlu iken tükürük yutma durumundan orucun bozulmayacağı genel olarak din bilginleri tarafından dile getirilmektedir. Bunun sebebini de ağzın bedenin içinden sayıldığı şeklinde ifade edenler vardır. Lakin tükürüğün ağızda biriktirilerek yutulmasının orucu sıkıntıya düşüreceği de belirtilmektedir.

Oruçluyken Tükürük Yutmak Orucu Bozar mı?

Diyanet tarafından " Tükürük orucu bozar mı? Sorusu genel olarak bu durumun orucu bozmayacağı şeklinde cevaplanmaktadır. Ağız, beden içi olduğundan tükürük yutmak da insanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi doğal kabul edilir. Günlük yaşamda oruçlu iken tükürük yutmak, ağzın içinde salgılanan tükürüğün normal olarak yutulması gibi düşünülür.

Oruçlu kimsenin, art arda gelen ve yoğun olan tükürüğü yutması da sakıncalı olarak değerlendirilmemektedir. Ağzın çalkalanmasından sonra kalan ıslaklığın veya dudağı yaladıktan sonra kalan tükürüğün yutulması durumu da orucu bozmayan hallerden sayılmaktadır. Din bilginlerine göre, Ramazan ayında oruç tutan bir kimsenin ağızda bulunan tükürüğü yutması orucunu bozmamaktadır. Fakat ağızda bulunan tükürüğün biriktirilmesi kaçınılması gereken davranışlardan olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde yutmanın orucu bozmamakla birlikte mekruh olduğu söylenmektedir.

Bunun istisnası, ağızdan çıkan tükürüğün geri yutulmasıdır. Bu durumda oruç bozulmaktadır.

Kaza Gerekir mi?

Orucun bozulma durumuna bağlı olarak kaza durumu gerekir. Tükürük yutma halinde oruç bozulmadığı için kaza gerekmemektedir. Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimlerinin bir çoğu tarafından aynı balgam gibi, oruçken tükürük yutmak da orucu bozmayan hallerin arasında bulunmaktadır. Ağızdan çıkan tükürüğün geri yutulması durumunda ise oruç bozulduğundan kaza yapmak gerekmektedir.