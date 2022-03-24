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Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı, diş çektimek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Oruçluyken Diş Tedavisi#Diş Tedavisi Orucu Bozar Mı#Oruçluyken Diş Çektirmek
Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı, diş çektimek orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Ramazan ayında; sağlık sorunları nedeniyle diş çektirmek, diş dolgusu yaptırmak gibi diş tedavileri orucu bozar mı merak ediliyor. Peki, oruçluyken diş tedavisi yapılır mı? Diyanet yanıtladı...

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Oruçluyken diş tedavisi Ramazan ayı yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diş sağlığı randevularını bir ay boyunca sürecek olan Ramazan ayına almak durumunda olan vatandaşlar, diş çektirmek ve diş dolgusu yaptırmak orucu bozar mı merak ediyorlar. Peki, oruçluyken diş tedavisi yaptırılır mı? İşte, Diyanet açıklaması ile diş tedavisinin oruca etkisi...

ORUÇLUYKEN DİŞ TEDAVİSİ YAPILIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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