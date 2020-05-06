Oruçluyken Bayılmak Orucu Bozar Mı? Kaza Gerekir Mi? (Diyanet Cevabı)

Ramazan'da oruç tutan vatandaşlar, oruçlarının sakatlanmaması hususuna büyük bir özen göstermektedir. Oruçluyken bayılmak bir hastalık olarak düşünülmektedir. Dinen genel kabul gören görüş, gün içinde uzun süren ya da kısa süren bayılma hallerinin orucu bozmadığı yönündedir.

Oruçluyken Bayılmak Orucu Bozar mı?

Oruçluyken bayılmak, kişinin iradesinin dışında gerçekleşen bir durum olması itibari ile uyumak gibi düşünülmektedir. Bu sebeplerle oruçlu iken bayılma halinde oruç tutan kimsenin orucu bozulmamaktadır. Fakat bayılan kişiyi ayıltmak amacı ile kendisine su verilmişse ya da bayılan kişi ayıldıktan sonra kendisine tamamen gelmesi için su, ilaç içmişse vücuda dışarıdan giren besinlere olarak nitelendirileceğinden orucu bozmaktadır.

Kaza Gerekir mi? (Diyabet Cevabı)

Oruçlu iken bayılma halinde Diyanet İşleri Başkanlığına göre, oruç bozulmadığı için bu oruç için bayılma halinin gerçekleştiği güne karşılık gelen gün sayısı kadar oruç tutulması şeklinde kaza edilmesine gerek yoktur. Yalnız orucu bozan diğer haller gerçekleşmiş ise yani ayıltmak için su verilmesi ve içilmesi veya ayıldıktan sonra su veya ilaç alınması durumlarında oruç bozulacağından Ramazan ayından sonra onun yerine güne gün olarak oruç tutulmalı ve bu şekilde kaza gerçekleştirilmelidir.

Koma Durumunda Nasıl Hareket Edilmeli?

Ramazan ayının başından sonuna kadar baygın bir halde kalan kişi, daha sonra kendine geldiği zaman tutamadığı tüm oruçlarını kaza etmesi gerekir. Böyle bir durumun uzaması nadir görülen bir haldir. Komada kalan kişiler içinde aynı mükellefiyet söz konusudur. Bu da dikkate alınarak bu durumdaki kişi, tutamadığı oruçları kaza etmesi mükellefiyeti altındadır.