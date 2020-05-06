Oruçluyken Balgam Yutmak Orucu Bozar Mı? Kaza Gerekir Mi? (Diyanet Cevabı)

Oruç, İslam dininin beş şartı içinde yer alıyor. Oruç tutarken Müslümanlar, orucu bozabilecek davranışlardan da titizlikle kaçınmaya dikkat ediyor. Bu açıdan vücutta salgılanan doğal salgılardan biri olan balgamı yutmanın Hanefi mezhebi bakımından orucu bozmadığı kabul edilmektedir.

Oruçluyken Balgam Yutmak Orucu Bozar mı?

Orucu bozup bozmadığı konusunda akıllarda soru işareti oluşturan konulardan biri de oruçlu iken balgam yutmanın orucu bozup bozmayacağı hususu. Bazı fıkıh eserlerinde bu konular açıklığa kavuşturulmuştur. Hanefi mezhebine göre " ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır.

Her mezhep bu duruma farklı bir yorum sunmaktadır. Genel kanı vücuda dışarıdan alınan şeylerin orucu bozacağı yönündedir. Fakat bu salgı, temiz olmadığı için balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı görüşü savunulmaktadır. Şafii mezhebinde ise " eğer balgam boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşarak ağza kadar gelmiş ise ve isteğe bağlı olarak yutulmuş olursa o halde oruç bozulmaktadır. Balgam isteğe bağlı yutulmamış ise o halde oruç bozulmamaktadır.

Kaza Gerekir mi?

Orucun bozulma durumuna bağlı olarak kaza durumu gerekir. Hanefi mezhebine göre oruç bozulmadığı için kaza gerekmemektedir. Şafii mezhebine göre ise orucun bozulduğu bir durum vuku bulmuş ise bu oruç kaza edilecektir.

(Diyanet Cevabı)

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam bilginlerinin çoğunluğu tarafından aynı tükürük gibi, oruçken balgam yutmak da orucu bozmayan haller içinde kabul görmektedir.