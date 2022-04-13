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Oje orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürülür mü? Diyanet bilgisi

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Oje orucu bozar mı Oruçluyken oje sürülür mü Diyanet bilgisi

Oruçluyken oje sürülür mü sorusu, Ramazan ayında hanımların gündemindeki konulardan birisi oluyor. Oje sürünce ibadetlerinin tehlikeye girip girmeyeceğini merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte, o konu hakkında bazı detaylar

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Hanımların Ramazan ayında gündeminde yer alan konulardan birisi olan oruçluyken oje sürülür mü sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Oje sürünce oruç ibadetinin tehlikeye girip girmeyeceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, oruçluyken oje sürülür mü? İşte, o sorunun cevabı

ORUÇLUYKEN OJE SÜRÜLÜR MÜ?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.

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