Oje orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürülür mü? Diyanet bilgisi

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Hanımların Ramazan ayında gündeminde yer alan konulardan birisi olan oruçluyken oje sürülür mü sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Oje sürünce oruç ibadetinin tehlikeye girip girmeyeceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, oruçluyken oje sürülür mü? İşte, o sorunun cevabı

ORUÇLUYKEN OJE SÜRÜLÜR MÜ?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.