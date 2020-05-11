Namazda Rüku Nedir? Rükuda Ne Söylenir

Namazın birçok bölümü vardır. Bu bölümlerinden biri de Rüku safhasıdır. Rükuda söylenilecek sözler bulunmaktadır. Rüku namazın farzlarından biridir. Rükuda söylenen sözler üç defa söylenir ve eğildikten sonra kalkınca da tek seferlik söylenecek söz vardır.

Namazda Rüku Nedir?

Namazda rüku hükmü tamamen farzdır. Kıyam ve kıraattan sonra rüku gelir. Rüku Arapça kökenli bir sözcüktür. Rükunun kelime manası ise eğilmek anlamını taşımaktadır. Eğilmek ve beklemek anlamı da çıkar. Rüku esnasında eller dizlere değdirilerek öne doğru eğilmesine denilmektedir. Erkeklerin ve kadınların rükuda duruş şekli farklıdır. Kadınlar rükuda daha az eğilirken erkekler tam eğilirler. Namazda rüku esnasında erkekler ellerini diz üstüne değdirirken kadınlar ellerini dizlerinin hizasında birleştirirler.

Rüku namazda secdeye varılmadan bir önceki namaz bölümüdür. Rükuda namaz sözleri söylendikten sonra bir süre beklenir ve o şekilde kalkılır. Üç mezhebe göre de rükuda duruş şekli farklı olabilir. Rükuda üç mezhebin de uygulayış biçimi doğrudur. Rükuda beklemek ve kalkmak da rükunun bölümlerinden olarak bilinir. Peygamber efendimizin gösteriş şeklini sırt ve başın dik bir şekilde eğilmesi ile olunacağını belirtmiştir. Bu tarif ediş şekli erkekler içindir. Kadınlar Rükuda eğilirken dizleri bir müddet bükülü olur.

Rükuda Ne Söylenir?

Rüku esnasında söylenecek sözler bulunmaktadır. Kıyam ve kıraattan sonra rükuya eğilince "Sübhâne Rabbiye’l-azim” üç defa söylenir. Üç defa söyledikten sonra doğrularak “Semiallâhü limen hamideh”sözü tek seferlik söylenir. Ardından Allah-u Ekber denilerek secdeye varılır.