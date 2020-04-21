Tur Suresi Oku - Tûr Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Tur Suresi mushaftaki sıralamada elli ikinci, iniş sırasına göre yetmiş altıncı sûredir. Secde sûresinden sonra, Mülk sûresinden önce Mekke’de inmiştir. İlk âyetinde geçen ve genellikle Sînâ dağı olarak anlaşılmış olan “Tûr” kelimesi sûreye ad olmuştur. İşte, Diyanet verilerine göre Tûr Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu

TUR SURESİ ANLAMI

Yemin ifadeleriyle hesap gününün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna vurgu yapılarak başlayan sûrede, inkârcıların âhiret hayatıyla yüz yüze gelince karşılaşacakları durum, ardından cennete lâyık görülecek takvâ ehlinin mükâfatları tasvir edilmekte; Resûl-i Ekrem’in gerçek peygamber olduğunu kanıtlayan delillere yer verilerek (Kur’an’ın benzerini kendilerinin de ortaya koyabilecekleri iddiasında bulunanlara bu hususta meydan okunmak ve onlara çarpıcı sorular yöneltilmek suretiyle) Resûlullah’a karşı ileri sürülen asılsız iddialar çürütülmektedir.

TUR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

1. Vet tur 2. Ve kitabim mestur 3. Fi rakkım menşur 4. Vel beytil ma'mur 5. Ves sakfil merfu' 6. Vel bahril mescur 7. İnne azabe rabbike le vakı' 8. Ma lehu min dafi' 9. Yevme temurus semau mevra 10. Ve tesirul cibalu seyra 11. Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin 12. Ellezine hum fi havdıy yel'abun 13. Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a 14. Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun 15. E fe sıhrun haza em entum la tubsırun 16. Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tüczevne ma kuntum ta'melun 17. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym 18. Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym 19. Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun 20. Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn 21. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey' kullumriim bima kesebe rahin 22. Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun 23. Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim 24. Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun 25. Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun 26. Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn 27. Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum 28. İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym 29. Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun 30. Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun 31. Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn 32. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun 33. Em yekulune tekavveleh bel la yu'minun 34. Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn 35. Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun 36. Em halekus semavati vel ard bel la yukınun 37. Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun 38. Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin 39. Em lehul benatu ve lekumul benun 40. Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun 41. Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun 42. Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun 43. Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun 44. Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum 45. Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun 46. Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun 47. Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun 48. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum 49. Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum

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TUR SURESİ TEFSİRİ

Mekke döneminin ikinci yarısında nâzil olmuştur. Adını birinci âyette geçen tûr (dağ) kelimesinden alır. Ve’t-tûr sûresi diye de anılır. Kırk dokuz âyet olup fâsılası “ا، ر، ع، م، ن” harfleridir. İnsanda sorumluluk duygusu uyandırmak ve bu duyguyu güçlendirmek için âhiret hayatının tasvirini yapan ve ilâhî vahyin ortaya koyduğu gerçeklere karşı puta tapanların ileri sürdüğü iddiaları reddeden sûrenin muhtevası iki bölüm halinde ele alınabilir. Birinci bölümde Tûr’a (Sînâ dağı), ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beytülma‘mûr’a, yükseltilmiş bir tavan görünümündeki semaya, kabarmış denize yemin edilir ve rabbin mukadder azabının mutlaka gelip çatacağı belirtilir. Ardından çıplak gözle bakıldığında yer-gök diye görünen ve içinde insanı barındıran tabiatın düzeninin bozulup kıyametin kopacağı günde ilâhî gerçekleri yalan sayanların çok zor durumda kalacağı ve itilip cehenneme atılacağı anlatılır. Daha sonra başta şirk ve inkâr olmak üzere kötülüklerden korunanların cennet nimetleri içinde kendileri gibi iman eden aile fertleriyle birlikte hayat sürecekleri ifade edilir. Cennettekilerin birbirleriyle görüşüp sohbet edecekleri ve dünyada daima Allah’ın huzurunda hesap verme endişesi taşıdıklarını söyleyecekleri bildirilir (âyet: 1-28).



İkinci bölümde Hz. Peygamber’in müşriklerle olan mücadelesi anlatılır; Resûlullah’a öğüt vermeye devam etmesi, muhataplarının kendisi için kâhin, mecnun, şair demelerinden etkilenmemesi bildirilir. Kendisine karşı direnenlerin selim yaratılışlarını bozmaya çalıştıkları, azgınlığı tercih ederek Kur’an’ı Muhammed’in uydurduğunu söyledikleri, onların hiçbir zaman böyle bir metin meydana getiremeyecekleri, kendilerinin, putlarının kâinatı yaratıp yönetme gücüne sahip olmadıkları, buna rağmen Allah’tan başka mâbudlar edindikleri ifade edilir. Bu hususlar soru edatıyla başlayan, secili ve etkileyici cümleler içinde yer alır (âyet: 35-43). Bölümün sonunda Resûl-i Ekrem’e hitap edilir ve müşrikleri felâkete mâruz kalıp kimseden yardım alamayacakları güne havale ederek kararmış kalpleriyle baş başa bırakması emredilir; bunların ebedî hayatta da azaba uğrayacakları belirtilir. Yine Resûlullah’a hitap edilerek rabbinin hükmüne rıza göstermesi, zira kendisinin ilâhî koruma altında bulunduğu bildirilir; gece ve gündüz Allah’ı tesbih ve hamd ile anması emredilir (âyet: 29-49).



Fert ve cemiyet hayatının düzeni bakımından çok önemli bir etken olan sorumluluk duygusu Kur’an’da özellikle Mekkî sûrelerde sık sık vurgulanır. Sorumlulukların yerine getirilmesi için kişiyi harekete geçirecek sebepler dünyada yetersiz kalabilir. Zira asıl sorgulama büyük hesap gününde gerçekleşecektir. Mekke döneminin ikinci yarısında, vicdanları büsbütün kararmamış insanların nazarında doğru ile yanlış artık birbirinden ayrılmış bulunuyordu. Buna rağmen Kureyş ileri gelenleri gerçeği kabul etmedikleri gibi inananların bir kısmını işkenceye mâruz bırakıyor, bir kısmını Habeşistan’a hicret etmeye mecbur ediyordu. Cenâb-ı Hakk’ın resulüne ve müslümanlara emri, Müddessir ve Müzzemmil başta olmak üzere birçok Mekkî sûrede sabretmeleri, Allah’ı yüceltmeleri, O’na övgü ve senâda bulunmalarıdır. Zira bu sayede Hakk’ın lutuf ve yardımına nâil olacaklardır.



Tûr sûresi, Resûlullah’a diğer peygamberlere gönderilen vahiylerden fazla olarak bir üstünlük nişanesi şeklinde verilen “mufassal” sûrelerdendir. Hz. Peygamber’in bu sûreyi bazı akşam namazlarında okuduğu rivayet edilmiştir. Cübeyr b. Mut‘im, henüz müslüman olmadan önce geldiği Medine’de Resûl-i Ekrem’in ağzından üstün edebî üslûba sahip bu sûreyi duyunca çok etkilendiğini anlatmıştır (Buhârî, “Tefsîr”, 52/1; Müslim, “Salât”, 174; İbn Hacer, I, 227; İbrâhim Ali, s. 319-320). Bazı kaynaklarda yer alan (Zemahşerî, V, 632; Beyzâvî, IV, 201), “Tûr sûresini okuyan kimsenin Allah tarafından azaptan kurtarılıp cennet nimetleriyle faydalandırılması gerçekleşmiş bir haktır” meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir (Zemahşerî, neşredenin notu, I, 684; Tarablusî, II, 722). Abdülhüseyin Dostgayb Ķıyâmet ve Ķurǿân: Tefsîr-i Sûre-i Şerîfe-i Ŧûr adıyla bir eser yayımlamıştır (Şîraz 1981).

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