Kafirun Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Kafirun Suresi kaçıncı sayfada ve kaç ayetten oluşur?

Kafirun suresi ibadetlerde özellikle namazlarda okunması gereken sureler arasında yer alır. İçinde büyük sırlar taşıması nedeniyle surenin ibadetlerin dışında da tekrar tekrar okunması faydalıdır.

Kafirun Suresi Ne Zaman ve Nerede İndirilmiştir?

Kafirun şeklinde başlayan sure kafirlere itafen indirilmiştir. Kafirun adını da bu nedenle almıştır. Surenin Mekke döneminde nazil olduğu bilinmektedir. Kafirun suresi Fil suresi ile Maun suresi arasında indirilmiştir. Surenin iniş sırası ise 18 olarak bilinmektedir.

Kafirun Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten Oluşur?

Bir adı da Sûreye Mukaşkışe olarak bilinen Kafirun suresi Kuran'ı Kerimin 109. suresi olmaktadır. Kutsal kitabımızda Kafirun suresini 603, sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca cüz sayısı olarak da 30. cüzde yer alır. Sure bilinen kısa sureler arasındadır. Toplam olarak 6 ayetten oluşmaktadır.

Kafirun Suresinin İniş Sebebi Nedir?

Sure inkarcılar olarak hitapla başlamaktadır. İnkarcı kafirlerin bir gün peygamber efendimize gelerek bir yıl kendi ilahlarına tapınması karşılığında onlarında bir sene Allah'a inanmalarını teklif etmişlerdir. Bu olay üzerine Kafirun suresi indirilmiştir.

Kafirun Suresinin Fazilet ve Sırları

Sure anlamı itibari ile okuyan kişiyi şirke düşmekten koruyan bir suredir. İmanı korur, şeytanın kötülüklerinde uzak tutar. Sureyi günlük olarak okumayı adet haline getiren kişi ölüm anında şirke düşmekten kurtulur. Özellikle uyumadan önce okunursa gece boyunca yaratılan türlü varlıklardan, şeytanın şerrinde emin olarak sabaha erişilir. Beladan, düşmandan ve her türlü şerden korunmak amaçlı kafirun suresi okunması rivayet edilir.

Kaynak: Diyanet