Kafirun Suresi Anlamı Nedir? Kafirun Suresi Konusu Ve Hikayesi Hakkında Bilgi

Kafirun Suresi Kuran'ın 109.Suresi olup sadece altı Ayettir. Kafirun Suresi Mekke' de nazil olmuştur. İsmini Surede geçmekte olan " kafirun" kelimesinden almaktadır. Kafirun Suresinde anlatılan konu ise kafir kişilerin durumudur.

Kafirun Suresi Anlamı Nedir?

Kafirun Suresi Kevser Suresinden sonra ve Fil Suresinden önce gelmektedir. Kafirun Suresini okumanın pek faziletli olduğuna inanılır. Kafirun suresinde şöyle denilmektedir:

- De ki; Ey İnkarcılar.

- Ben sizlerin tapmakta olduklarınıza tapmam.

- Sizler de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

- Ben sizlerin taptıklarınıza tapacak değilim.

- Siz de benim taptığıma tapacak değilsinizdir.

- Sizin dininiz size, benim dinim banadır

Kafirun Suresi Konusu ve Hikayesi Hakkında

Kafirun suresi Mekke döneminde, hem de ilk yıllarda inmiştir. Kafirun Suresinde anlatılan Hz. Peygamberin müşriklerin taptığına tapmayacağı onların da Peygamberin taptıklarına tapmayacaklarıdır. Yani burada müminlerin sadece bir Allah' a kulluk etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Allah' a ortak koşulamayacağı anlatılmaktadır.

Esasında putperestlerin Peygamberi belki kendi dinlerine döndürebilmek ihtimalinin asla söz konusu olamayacağını belirtmek, böyle bir beklentiyi kırmak amaçlı söz tekrar edilmektedir. Yani putperestlerin ve müminlerin dinlerinin farklılığı ve asla bu iki din arasında uzlaşma olmayacağına vurgu yapılmaktadır. Surenin sonun " Sizin dininiz size, benim dinim banadır" denilerek bir kez daha vurgu yapılmaktadır. Kafirun Suresinde birçok vakıaların tespiti olduğu gibi 6. ayette de dinde zorlama olmadığına vurgu yapılmaktadır. Yani kimsenin herhangi bir dine zorlanamayacağı din ve vicdan özgürlüğünün esas olduğu anlatılmak istenmiştir.

Kafirun Suresinde Peygamberin, inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Kafirun suresinde inancın şirkten uzak tutulması gerektiği vurgulanmaktadır.