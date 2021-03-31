Kafirun Suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu?

Kafirun suresi Mekke'de nazil olan kısa bir suredir. Toplamda 6 ayetten oluşur. Kur'an-ı kerimde yer bulan 109. sure olarak bilinir.

Kafirun Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kafirun suresi sık okunan, ibadetlerde yer alan bir suredir. Faziletlerini bilen kimseler sıklıkla okumak isterler. Bu nedenle sure ile ilgili olarak abdestsiz okunup okunmadığı merak edilmektedir. Kafirun suresini kişi abdestsiz olarak ancak ezber etmişse okuyabilir. Kur'an-ı kerimi açarak, eline alarak, bakarak abdestsiz olarak okunamaz. Fakat ezberlenmişse sabah akşam sürekli okunması sırlarına erişebilmek açısından önemlidir.

Kafirun Suresi Adetliyken Okunur mu?

Adet halinde iken Kafirun suresi ezberde ise sadece Allah rızası kazanmak, zikirde bulunmak ve dua etmek amacı ile okunabilir. Fakat Kur'an-ı kerimden bir sure okumak amacı ile okunamaz. Kur'an*ı kerime bakarak, eline alarak, dokunarak okunmamalıdır. Sadece ezberinde olan kişiler dua ve zikir mahiyetinde okuyabilirler.

Kafirun Suresinin Sırları

Kafirun ibadetlerde yer alan, alim ve ulemanın çokça övdüğü kısa surelerdendir. Her sure de olduğu gibi Kafirun suresinin içinde de gizlenmiş sırlar bulunur. Bu sırlara erişmek için sureyi sık sık okumak hayırlıdır. Kötülüklerden korunmak amacı ile gece yatarken okumak faziletlidir. Ayrıca Kafirun suresini okumaya devam eden kimsenin rızkı artar, kötülüklerden emin olur. Ayrıca kişiyi şirke düşmekten koruyan bir suredir. Sureyi günde 3 kez okumak belaları uzaklaştırmaya, şeytanın şerrinden korunmaya faydalıdır. Sureyi okumaya devam eden kişilerin rızkının daim olmasına, kötülüklerin, belaların ve şerrin uzak tutulmasına faydalıdır.

Kaynak: Diyanet