Kadir Suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu?

Kadir suresi Kur'an-ı Kerim'de 97. suredir. Kısa sureler arasındadır ve toplamda 5 ayeti kerimeden oluşmaktadır.

Kadir suresi Abdestsiz Okunur mu?

Tüm sureler gibi Kadir suresi de içerinde bir takım sırlar ve birçok fazileti barındırmaktadır. Bu sır ve faziletlerden faydalanabilmek için surelerin sık sık okunmaları önemlidir. Hal böyle olduğunda akla ilk gelen sorulardan biri de abdestsizken Kadir suresi okunabilir mi şeklindedir. Sure ezberde ise abdestsiz şekilde okunmasında bir sakınca yoktur. Fakat Kur'an-ı kerimi eline alarak, yüzüne bakarak okunamaz. Sure abdestsiz halde iken sadece ezberden okunabilmektedir.

Kadir Suresi Adetliyken Okunur mu?

Merak edilen bir diğer konu ise adetli halde Kadir Suresini okumakla ilgilidir. Adet halinde Kadir suresi ancak Allah'ı anmak ve dua etmek niyetiyle okunabilir. Kur'an-ı Kerimden bir ayet okumak niyetiyle ezberden okunamaz. Sadece zikir etmek, Dua niyetiyle ezbere şekilde okunmasında sakınca yoktur. Fakat Kur'an-ı kerimin yüzüne bakarak veya eline alarak okunamaz.

Kadir Suresinin Faziletleri

Kadir suresi alimler tarafından çok okunan ve okunması tavsiye edilen sureler arasındadır. Sureyi okumanın sanki Allah yolunda savaşmış gibi sevap kazandırdığı rivayet edilir. Geçmiş günahların affı için okunan bir suredir. Şeytanın şerrinden korunmak, dileklere kavuşmak, rızkın artması, berekete kavuşmak için okunması gereken bir suredir. Hastalıklara şifa için Kadir suresinin okunması tavsiye edilir. Birçok sırrı bulunan Kadir suresini sıklıkla okumak hem maddi hem de manevi anlamda bir şifa kaynağıdır.

Kaynak: Diyanet