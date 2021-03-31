Fil Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Fil Suresi kaçıncı sayfada ve kaç ayetten oluşur?

Fil suresi Kabe'yi yıkmak için gelen fil ordusunun kuşlar tarafından yok edilmesini konu alan bir suredir.

Fil Suresi Ne Zaman ve Nerede İndirilmiştir?

Mekke'de indirildiği bilinen fil suresi felak suresinden önce nazil olmuştur. İniş sırası olarak 19. suredir. Kafirun suresi ile Felak suresinde indirilmiş kısa bir suredir.

Fil Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten Oluşur?

Mekke döneminde indirildiği rivayet edilen Fil suresi Kur'an-ı kerimin 105. suresidir. Cüz olarak ise 30. cüzde yer almaktadır. Ayrıca kutsal kitabımızdaki 601. sayfada fil suresini kolaylıkla bulabilirsiniz. Fil suresi en kısa surelerden biridir. Sure toplamda 5 ayetten oluşmaktadır.

Fil Suresinin Konusu Nedir?

Fil suresinde konu edilen Habeşistan Kralı çok güvendiği fil ordusu ile Kabe-i muazzama'yı yıkmak amacıyla yola çıkar. Yolda fil ordusu gökten gelen taşlarla perişan olur. Allah tarafından gönderilen Ebabil kuşları ağızlarında taşıdıkları o küçücük taşlarla devasa filleri helak ederler. Koca fil ordusu başarısız olarak düşman helak edilmiştir. Fil suresinin konusu kısaca bu şekildedir.

Fil Suresinin Faziletleri

Kısa sureler arasında yer alan fil suresini sabah akşam okumak faydalıdır. Surenin en bilinen fazileti ise düşmanlardan korunmaktır. Fil suresini okumak özellikle düşmanlarından korunmak isteyenler için büyük önem taşır. Düşmanlarından korkusu olan kimselerin 3-5 ya da 7 kez sık sık fil suresini okuması düşmanlarını alt etmesine yardımcıdır. Yine akşam ezanı ile yatsı arasındaki vakitte düzenli olarak fil suresini belli sayılarda okuyan kimselerin dileklerinin kabul olacağı rivayet edilir.

Kaynak: Diyanet