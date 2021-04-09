Fil Suresi Faziletleri Nelerdir? Fil Suresi Okumanın Faydaları Ve Sırları  

Kuranı Kerim de bulunan fil suresi Kabe'yi yıkmak için yola çıkan Fil ordusunun helak edilmesini konu olarak bildirmektedir. Fil suresi Felak suresinden sonra indirilmiş bir suredir.

Fil Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Fil suresini okumak Fil suresinin konusunda da belirtildiği gibi düşmanları yok etmek, düşmanlık besleyen kişilere karşı mağlubiyet kazandırmaktadır. Fil suresinin faziletleri arasında kişinin ahlakını güzelleştirmek de yer almaktadır.

Fil Suresi Okumanın Faydaları ve Sırları Nelerdir?

Fil suresini okuyan kişi düşmanlarına karşı galibiyet ve kazanım elde etmektedir.

Kişiye kötülük eden rahatsızlık veren düşmanlık besleyenlerden korunmak ve kurtulmak için okunabilir.

Fil suresinin okunmasının diğer bir faydası da dilek ve istekler niyetiyle okunmasıdır. Akşam namazından sonra yatsı namazına kadar olan sürede niyet edilerek okunabilir.

Fil suresi düşmanlara karşı galibiyet elde etmeye yarayan bir suredir.

Fil suresi her türlü galibiyet niyetiyle okunduğu gibi özellikle savaş anlarında düşmanla karşılaşmada okunan galibiyeti ve zaferi elde etmeye yarayan sırları barındırmaktadır.

Kuranı Kerim şifa ve rahmet olduğu için içerisinde geçen her sure de faziletleri ve sırları barındırmaktadır. Fil suresinin de anlaşılabilen fazileti düşmanları veya düşmanlık besleyen kişileri uzaklaştırmak onlara fırsat vermemek olarak bilinmektedir. Fil suresinin faziletleri sayısız ve faydaları bilinen den çok daha fazla olmaktadır.