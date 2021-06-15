Kaza namazı Müslümanlar için oldukça önemlidir. Bu sebeple de oldukça merak edilmekte ve öğrenilmek istenmektedir. Müslümanların 5 vakit namaz kılması farzdır. Ancak bu namazları kaçırdıkları zaman kaza yapmaları gerekmektedir. Kılınması gereken vakit dışında kılınan namazlar kaza namazı olarak isimlendirilmektedir.

Yatsı Namazı Farzının Kazası Ne Zaman ve Nasıl Kılınır?

Peygamber Efendimiz (SAV) kaçırdığı namazların kazalarını her zaman kılmıştır ve ümmetinin de bu şekilde davranmasını buyurmuştur. Bir namazın vaktinde kılınmayıp bilerek kazaya bırakılması doğru bir davranış değildir.

Ancak bazen kişilerin namazı kaçırdığı ya da uyuya kaldığı zamanlar olabilmektedir. Bilmeden vakit namazını kaçıran kişiler kaza namazı kılarak kaçırmış oldukları namazların telafisini yapabilmektedir.

Yatsı namazının kazasını kılmak isteyenler 4 rekat namaz kılmalıdır. Bunun sebebi yatsı namazının farzı 4 rekat olduğu için kılınacak olan kaza namazının da 4 rekat olması gerekmektedir. Yatsı namazının kazasını kılmaya başlamadan önce kaza namazını kılmak için niyet etmek gerekmektedir.

Niyet etmenin ardından ise 2 rekatlık yatsı namazının farzının kılınması gerekmektedir. Yatsı namazının kazası da aynı yatsı namazının farzı gibi kılınmaktadır. Bu şekilde yatsı namazının kazası kılınmış olur.

Kaza namazlarının kılınması için belli bir saati beklemeye gerek yoktur. Kerahat vakitleri dışında istenen her vakitte kaza namazı kılmak mümkündür. Bir namazının vaktinin kaçması durumunda o namazın kazası aynı gün içerisinde ya da ertesi gün yapılabilmektedir. Ancak alimler kaza namazlarının mümkün olan en yakın zamanda kılınmasını öğütlemektedir. Örneğin bir kişi sabah namazını kaçırmışsa öğle namazının ardından sabah namazının kazasını kılabilmektedir.