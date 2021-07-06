Seferi Namazı Nedir, Nasıl Kılınır Ve Niyet Edilir? Seferiyken (Yolcu) Sabah, Öğle, İkindi, Akşam Ve Yatsı Namazı Kılınışı

Dini olarak seferi sayılabilmek için belirli bir mesafenin gidilmesi gerekmektedir. Herhangi bir amaçla ilgili olarak kişinin yolculuğa çıkması durumunda misafir olarak sayılır. Bir kişinin dinen misafir olarak sayılması için belirli şartları da yerine getirmesi gerekmektedir. Kişinin seferi sayılabilmesi için normal bir hızda yürüyerek gideceği mesafeye üç günde ulaşması gerekir. Deniz yolu ile ulaşım sağlanacağı zaman ise on sekiz saat sürecek bir mesafe sefer müddeti olarak ifade edilir. Seferi namazı, Müslümanlara kolaylık sağlamak amacı ile yolculuk anında kılınan bir namaz olarak ifade edilebilir.

Seferi Namazı Nedir, Nasıl Kılınır ve Niyet Edilir?

Seferi namazı, Müslümanlara tanınan bir kolaylık olarak da ifade edilebilir. Yolculuk halinde olan ve seferi sayılan kişiye namaz iki rekat olarak farz kılınmıştır. Yolculuk esnasında dört rekat namazın tam olarak kılınabileceği gibi, iki rekat olarak kılınması da mümkündür. Seferi namazının iki rekat veya dört rekat olarak kılınmasında mezheplere göre farklı görüşler mevcuttur. Seferi namazı kılabilmek için kişinin dinen misafir sayılacağı bir yolculuğa çıkması gerekmektedir.

Yolculuk yapan ve seferi sayılan kişilerin seferi namazı kılmaları gerekmektedir. Seferi namazları kılınırken farzı dört rekat olan namazların iki rekat olarak kılınması gerekmektedir. Seferi olan kişilerin akşam namazı dışında diğer namazları ikişer rekat olarak kılmaları gerekir. Seferi sayılan kişilerin farz namazlarını kılmaları yeterlidir. Sünnet namazlarını kılmayabilirler. Seferi olan kişiler bayram namazı ve cuma namazını kılmayabilirler. Aynı zamanda sünnet namazları da vasıta ve binit üzerinde kılınabilir. Ayrıca seferi sayılan kişiler oruçlarını da sonradan tutmak üzere kazaya bırakabilir.

Seferi sayılan kişinin dört rekat olan farz namazını iki rekat olarak kılması farzdır. Seferi sayılmak için bir takım koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bir kişinin seferi sayılması için;

Yolculuk başlarken belirli bir yere gidilmesi gerekmektedir. Gideceği belirli bir yer olmadan tüm dünyayı dolaşan kişinin seferi sayılması mümkün değildir.

Seferi olabilmek için gidilecek mesafenin de büyük bir önemi vardır. Gidilecek yerin 90km uzakta olması gerekmektedir.

Kişinin fiili olarak yolculuğa başlaması gerekmektedir.

Gidilen yerde on beş günden az kalınmaya niyet edilmesi de seferi olmanın şartlarındandır.

Kişinin çıktığı yolda 90km mesafeye ulaşmadan geri dönmeye niyet etmesi halinde namazlarını tam olarak kılması gerekmektedir. Seferi veya misafir olmak aynı manalara gelmekte olan kelimeler olarak ifade edilmektedir. Yolculuğa çıkan kişilerden seferi veya misafir olarak bahsetmek mümkün olmaktadır.

Seferiyken (Yolcu) Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Namazı Kılınışı

Seferi olan kişinin dört rekat olan farz namazını iki rekat olarak kılmasına "Kasr-ı Salat" denilmektedir. Kasr'ı Salat, namazı kısaltmak manasına gelmektedir. Namazın beş vakit halinde kılınması esastır. Ancak seyahat halinde iken kolaylık olması amacı ile namazlar cem ile kılınabilir. Namazların cem ile kılınması demek, öğle ve ikindi namazlarının birlikte kılınması veya akşam ve yatsı namazlarının birleştirilerek kılınması olarak ifade edilebilir. Namazları cem ile kılabilmek için de bir takım şartlar bulunmaktadır. Birinci namaz olan öğle namazını veya akşam namazını bitirmeden önce cem'e niyet edilmesi gerekir. Cem namazları kılınırken önce birincilerin sonra da ikincilerin kılınmasına niyet edilmesi gerekmektedir.

Öğle namazı ve ikindi namazını veya akşam namazı ile yatsı namazını arada başka bir nafile namaz olmadan arka arkaya kılmak gerekmektedir. Ancak namazları sürekli olarak üç vakitte kılmak doğru değildir. İslam dini kolaylık dini olduğu için böyle bir uygulama mevcuttur

Yolculuk halinde iken seferi sayılan kişilerin asıl vatanlarına dönmeleri ile seferilik durumu da sona erer. Seferi olan kişilerin namaza farklı bir şekilde niyet etmelerine gerek yoktur. Yolculuğa başlarken kişinin seferi olma niyetinde olması yeterli olacaktır. Bunun dışında namaz kılarken ayrıca seferi namazı kılmak için niyet edilmeyebilir. Seferi olan kişilerin, dört rekat olan farz namazını iki rekat olarak kılmak için veya seferi namazı kılmak için farklı bir şekilde niyet etmesine gerek olmamaktadır.

Seferi olan kişilerin sabah namazını iki rekat farz olarak kılmaları gerekir. Öğle namazını iki rekat farz olarak kılmaları gerekir. İkindi namazını iki rekat farz olarak kılmaları gerekir. Akşam namazını üç rekat farz olarak kılmaları gerekir. Yatsı namazını ise iki rekat farz olarak kılmaları gerekmektedir. Yolculuk yapacak olan kişilerin seferi olma şartlarını bilmeleri gerekmektedir. Vatan-ı asli, vatan-i ikamet ve vatan-i sükna olarak ifade edilebilir. Yolculuğa başlarken kişinin seferi olmak için gerekli şartları taşıdıktan sonra seferi olma niyeti ile yolculuğa başladıktan sonra kıldığı namazlarda normal bir şekilde niyet edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Diyanet