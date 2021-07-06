Secde Nedir Ve Nasıl Yapılır? Secde De Ne Okunur Ve Dua Edilir Mi

Namaz ibadetini iyi bellemek, iyi öğrenmek, okunacak duaları anlamları ile birlikte ezberlemek en önemlisi de bunları hal edip hayata tatbik etmek lazımdır. Namazın rekatlarını ve kılınış şekillerini çok iyi bilmek lazım. Namazda secde ise bu ibadetin en yüksek zirvesi kabul edilmektedir.

Secde Nedir ve Nasıl Yapılır?

Namaz sözcüğünün kelime anlamı "salah, saygı ve ibadet amacıyla yere kapanma" şeklindedir. . "Namaz" kelimesi İslami terim olarak "Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve Hz. İbrahim Peygambere de öğretilen bir ibadet şeklidir." Hakikaten de Müslümanlar için namaz emsalsiz bir ibadettir. Günde 5 kez değişik vakitlerde Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ile yatsı namazı vakti girdiğinde kılınması zorunlu olan namazlara farz namazı denir. Müslüman kişi namaz abdestini alır, yönünü kıbleye döner ve namaz ibadetini eda etmeye başlar.

Allah, Kuran'da namazı müminlere emretmiştir. Dolayısıyla namaz kılmak Allah'ın emrinin yerine getirilmesidir. Fakat müminler için namaz bundan daha fazlasıdır. Kulluğun göstergesi, minnet ve şükrün ifadesidir. Namaz günahlara kefaret ve cennet kapısının anahtarıdır. Allah, kullarının ilk önce namazdan sorguya çekileceğini bildirmiştir.

Allah, Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'da pek çok kez namaza değinerek mükellefiyeti hatırlatmıştır. "Namazı, dosdoğru kılın, Allah'tan korkun" ( Enam Suresi, 72. Ayet ), "De ki; Benim namazım ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır..." ( Enam Suresi, 162. Ayet )

Secde kelimesinin sözcük anlamı "boyun eğmek ya da eğilmek tevazu ile alnı yere koymak" şeklindedir. İslam terminolojisinde ise secde "namazda alnı, burnu, el ayalarını, ayak parmaklarını ve dizleri yere koymak şeklindeki harekete verilen isimdir. Namazın bir parçasıdır. Secde namazın da farzlarından biridir.

Kuran'da secde ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Örneğin; Araf Suresi, 206. Ayet "Şüphesiz ki, Rabbinin huzurunda bulunan melekler asla büyüklenip O'na ibadetten geri durmazlar. O'nu daima tesbih eder, yalnızca O'na secde ederler..." Bir başka Ayet ise Nahl Suresinin 50. Ayetidir: "Onlar, üzerlerinde mutlak hakimiyet sahibi olan Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar."

Secde şu şekilde yapılır:

Namazda rükudan sonra secdeye varılır. Bunun için rükudan doğrulur. Doğrulduktan sonra ise yere kapanılır ve iki dizi üzerinde ellere dayanılarak alın ve burun iki al arsında yere konur.

Bu secde halinde Allah'a tazimde bulunur. İşte bu secde, her seferinde 2'şer defa ard arda yapılır.

Erkekler secde halinde dirseklerini yanlarından uzak tutarlar. Kollarını ise yerden kalkık biçimde bulundururlar. Yine erkekler parmaklarını dik biçimde tutarlar yani ayaklar, parmakları üzerinde tutulur. Bu arada parmak uçlarının da kıbleye doğru bakar biçimde durması gerekir.

Kadınlar ise kollarını yanlarında ve bitişik şekilde tutarlar. Ayak ve parmaklar dik konumda ve kıble yönünde olur.

Secdede Ne Okunur ve Dua Edilir mi?

Secde halinde iken "Sübhane Rabbiyel Ala" tesbihi okunur. Allahu ekber denilerek secdeden kalkılır.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehber

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