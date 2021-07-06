Secde, bir müminin namaz ibadetinin en özel anıdır. Rabbi ile baş başa olduğu, yalvarış ve yakarışlarını, kul olma bilincini tüm yüreğinden hissettiği an secdede olduğu andır.

Secde Duası - Secdede Okunacak Dua Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

Tilavet secdesi diye bilinen secde hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun için de öncelikle Kuran'da on dört farklı yerde secde ayetinin geçtiğini bilmek gerekir. Secde ayetinin okunduğu ya da işitildiği anda secde yapılması gerekmektedir. Secde Ayeti hakkında bilinmesi ve yapılması gerekenleri aşama aşama anlatmak gerekirse:

Kuran'da 14 yerde secde ayeti geçmekte olduğundan Kuran'ı hatmeden bir müminin 14 kez tilavet secdesi yapması icap eder.

Secde ayetinin okunması ya da işitilmesi durumunda secde yapmak farzdır.

Şayet secde ayeti tolu halde iken okunuyorsa, bittikten sonra toplu olarak secde yapmak ve hemen yapmak makbul olanıdır.

Secde ayeti işitildiği halde secde yapılmazsa borçlu olunmaktadır. Bu secde borcunu mutlaka ölmeden önce yerine getirme zorunluluğu doğmaktadır.

Secde ayeti okunduğunda ya da işitildiğinde yapılacak secde pek makbul ve önemlidir. Çünkü secde ayetlerinin yer aldığı Kuran ayetlerinde; iman etmeyenlerin Allah'a karşı gelip secde etmemeleri anlatılmaktadır. Bu sebeple müminlerin Allah'ın huzurunda secde etmesi, Allah'ın büyüklüğünü kabul ederek, O'na itaatin göstergesidir ve bu yönüyle Allah katında çok kıymetlidir.

Secde duası ya da tilavet secdesinin nasıl yapılacağına gelince; farz namazındaki gibi hazırlanılır. Necaset kurallarına dikkat edilerek abdest alınır. Bundan sonra kıbleye dönülür, seccade yere serilir ve niyet edilir. Bu niyet "niyet ettim Allah rızası için Secde-i Tilavet" e denilerek yapılır. Bundan sonra tekbir getirilir, yani "Allah-u Ekber" denilerek doğrudan secdeye varılır.

Secdede iken 3 kez "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Secdeden kalkarken de Bakara Suresi'nin 285. Ayetinin sonu okunur:

"Semina ve etana gufraneke, Rabbena ve ileykelmasir" yani Türkçe meali "işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbim, gidiş ( dönüş ) Sana'dır"

Eğer secde etmeye uygun bir zaman değilse o halde sadece "Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykelmasir" denmesi tavsiye edilir.

Hz. Muhammed'in secde ayetlerini işittiği vakit yanında bulunan tüm sahabe ile birlikte topluca secde ettiği rivayet edilmektedir. Secde Ayetlerinin bulunduğu sureler ise şunlardır:

Araf Suresiin 206. Ayeti

Rad Suresinin 15. Ayeti

İsra Suresinin 107.Ayeti

Nahl Suresinin 49. Ayeti

Hac Suresinin 18. Ayeti

Meryem Suresinin 58. Ayeti

Sad Suresinin 24. Ayeti

Neml Suresinin 25. Ayeti

Furkan Suresinin 60. Ayeti

Fussilet Suresinin 37. Ayeti

Secde suresinin 15. Ayeti

İnşikak Suresinin 21. Ayeti

Necm Suresinin 62. Ayeti

Alak Suresinin 19. Ayeti

Peygamber Hz. Muhammed, Kuran okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Ademoğlu, secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır. Ve şeytan şöyle söyler: Eyvah, ademoğlu secde etmekle emir olundu, secde etti. Ben de secde etmekle emir olundum, fakat isyan ettim. bana da ateş var."

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi

webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz_ilmihali