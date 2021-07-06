Secde Duası - Secdede Okunacak Dua Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı
Namaz, Müslümanlar açısından ibadetlerin en önemlisidir. İslam'ın da şartlarından olan namaz ibadetine Hz. Muhammed özel bir kıymet vermiştir. Gece uykusundan uyanıp sabahın ilk ışıklarına kadar nafile namazlar kılarak ümmete örnek olmuştur. Allah'ın emri olan namazı kılmak kadın ve erkek tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Namaz kılınırken secde yapılır. Bu secde anının manevi değeri pek kıymetlidir. İşte secde, secdede okunacak dua ve secde duası gibi çok sayıda konu hakkında bilgiler derledik.
Secde, bir müminin namaz ibadetinin en özel anıdır. Rabbi ile baş başa olduğu, yalvarış ve yakarışlarını, kul olma bilincini tüm yüreğinden hissettiği an secdede olduğu andır.
Secde Duası - Secdede Okunacak Dua Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı
Tilavet secdesi diye bilinen secde hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun için de öncelikle Kuran'da on dört farklı yerde secde ayetinin geçtiğini bilmek gerekir. Secde ayetinin okunduğu ya da işitildiği anda secde yapılması gerekmektedir. Secde Ayeti hakkında bilinmesi ve yapılması gerekenleri aşama aşama anlatmak gerekirse:
Kuran'da 14 yerde secde ayeti geçmekte olduğundan Kuran'ı hatmeden bir müminin 14 kez tilavet secdesi yapması icap eder.
Secde ayetinin okunması ya da işitilmesi durumunda secde yapmak farzdır.
Şayet secde ayeti tolu halde iken okunuyorsa, bittikten sonra toplu olarak secde yapmak ve hemen yapmak makbul olanıdır.
Secde ayeti işitildiği halde secde yapılmazsa borçlu olunmaktadır. Bu secde borcunu mutlaka ölmeden önce yerine getirme zorunluluğu doğmaktadır.
Secde ayeti okunduğunda ya da işitildiğinde yapılacak secde pek makbul ve önemlidir. Çünkü secde ayetlerinin yer aldığı Kuran ayetlerinde; iman etmeyenlerin Allah'a karşı gelip secde etmemeleri anlatılmaktadır. Bu sebeple müminlerin Allah'ın huzurunda secde etmesi, Allah'ın büyüklüğünü kabul ederek, O'na itaatin göstergesidir ve bu yönüyle Allah katında çok kıymetlidir.
Secde duası ya da tilavet secdesinin nasıl yapılacağına gelince; farz namazındaki gibi hazırlanılır. Necaset kurallarına dikkat edilerek abdest alınır. Bundan sonra kıbleye dönülür, seccade yere serilir ve niyet edilir. Bu niyet "niyet ettim Allah rızası için Secde-i Tilavet" e denilerek yapılır. Bundan sonra tekbir getirilir, yani "Allah-u Ekber" denilerek doğrudan secdeye varılır.
Secdede iken 3 kez "Sübhane Rabbiyel Ala" denir. Secdeden kalkarken de Bakara Suresi'nin 285. Ayetinin sonu okunur:
"Semina ve etana gufraneke, Rabbena ve ileykelmasir" yani Türkçe meali "işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbim, gidiş ( dönüş ) Sana'dır"
Eğer secde etmeye uygun bir zaman değilse o halde sadece "Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykelmasir" denmesi tavsiye edilir.
Hz. Muhammed'in secde ayetlerini işittiği vakit yanında bulunan tüm sahabe ile birlikte topluca secde ettiği rivayet edilmektedir. Secde Ayetlerinin bulunduğu sureler ise şunlardır:
Araf Suresiin 206. Ayeti
Rad Suresinin 15. Ayeti
İsra Suresinin 107.Ayeti
Nahl Suresinin 49. Ayeti
Hac Suresinin 18. Ayeti
Meryem Suresinin 58. Ayeti
Sad Suresinin 24. Ayeti
Neml Suresinin 25. Ayeti
Furkan Suresinin 60. Ayeti
Fussilet Suresinin 37. Ayeti
Secde suresinin 15. Ayeti
İnşikak Suresinin 21. Ayeti
Necm Suresinin 62. Ayeti
Alak Suresinin 19. Ayeti
Peygamber Hz. Muhammed, Kuran okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Ademoğlu, secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır. Ve şeytan şöyle söyler: Eyvah, ademoğlu secde etmekle emir olundu, secde etti. Ben de secde etmekle emir olundum, fakat isyan ettim. bana da ateş var."
Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi
webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz_ilmihali