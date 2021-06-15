Sabah namazının önemi ve faziletleri nedir? Sabah namazı hakkında hadisler

Sabah namazı birçok hadiste rivayet edilen kılınması hem farz hem de kişiye faydaları oldukça fazla olan ve faziletleri pek çok olan bir namazdır. Sabah namazı güneş doğmadan önce ve imsak vakti girdikten sonra kılınan bir namazdır.

Sabah Namazının Önemi ve Faziletleri Nelerdir?

İslam dininde birçok hadiste ve kaynakta sabah namazının önemi ve vaktinde kılınmasının faziletleri yer almaktadır. Sabah namazı günün ilk saatlerinde kılınan bir namaz olduğu için kişinin günün bereketlerinden ve nimetlerinden faydalanması bu saatlerde ayakta olarak namaz kılıp dua etmesinin faziletleri pek çoktur. Sabah namazı kişinin uykusundan uyanması ve ibadet etmesinin nefsine zor gelmesine rağmen kalkarak ibadetini yerine getirmesi sabah namazını Allah katında daha önemli kılmaktadır. Sabah namazı kişinin nefsi ile uğraştığı ve uykusunu terk ederek kıldığı bir namaz olduğu için çok kıymetlidir.

Sabah namazının faziletleri ise hadislerde bildirilmektedir. İmsak vakti Allahu Teala’nın kullarının rızıklarının belirlendiği bir vakit olduğu için bu saatte kalkarak ibadet eden kişinin rızkı da daha bereketli olmaktadır.

Sabah namazının faziletleri arasında duaların kabul edildiği bir vakit olması sayesinde kişinin rızkının artarak bela ve musibetlerden korunmasına vesile olmaktadır. Sabah namazı kılmanın faziletleri arasında nefsi terbiye etmek ve kişinin güzel ahlaklı olmasına da fayda vermesi sayesinde kamil insan olmak kolaylaşmaktadır. Sabah namazı kılmanın faziletleri arasında günün ilk saatlerinde ibadet etmek kişinin ufkunun açılmasına akıl ve bedenen daha sağlıklı olmasına vesile olmaktadır.

Sabah Namazı Hakkındaki Hadisler

Sabah namazı hakkında Peygamber efendimizin birçok hadisi bulunmaktadır. En çok bilinenleri şunlardır;

Sizi atlılar kovalayacak olsa bile sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyiniz.

Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allahu Teala’nın koruması altındadır.

(Sabah namazı) o dünyanın tamamından hayırlıdır.

Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi.

Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.

Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir.