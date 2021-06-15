Öğle namazının sünneti konusunda iki durum için belirli şekillerde hüküm verilmektedir. Bu durumlardan bir tanesi kişinin kendi başına kıldığı öğle namazı diğeri ise kişinin cemaat ile beraber imama uyarak kıldığı öğle namazı olarak farklı durumlarda farklı şekilde sünnet kılmak konusu olmaktadır.

Öğle Namazının Sünneti Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Öğle namazının sünneti namazın cemaatle kılınması mevzusunda ortaya çıkmaktadır. Öğle vakti cemaate yetişmek için imama uymak suretiyle sünnete yetişemem durumunda öğle namazını imama uyarak farzdan devam ederek son sünnetten sonra kalkarak öğle namazının ilk sünneti kılınabilmektedir. Bu durumda öğle namazının ilk sünnetini son sünnetten sonra kılmak caiz kabul edilmektedir.

Öğle namazının sünneti cemaat olmadığı ve kişinin kendi başına namaz kıldığı durumlarda ikindi vakti girene kadar kılmak mümkün olmaktadır.

Öğle namazında kerahat vakti geçtiği için öğle namazının sünnetini ikindi vakti girene kadar kılmak gerekmektedir. İkindi vakti girdiğinde ise eğer öğle namazının sünnetine başlanmamışsa kazaya bırakılmış sayılmaktadır.

Öğle namazının sünnetini kılarken ikindi namazının ezanı okunması durumunda sünnete devam ederek namazın tamamını kılmak gerektiği bazı alimlerce uygun kabul edilmektedir.

Bazı zaruri hallerde öğle namazının kılınmasından hemen sonra ikindi namazı vakti girmesiyle ikindi namazını da kılmak vakitleri kazaya bırakmaktan daha tercih edilir kabul edilmektedir.

Özellikle güncel hayatta ve iş koşullarında esnek zaman bulunamadığında öğle namazının çıkmasına çok az zaman kala öğle namazı sünnetleri ile beraber kılınarak arkasından ikindi namazını kılmak gerekmektedir. Böylelikle öğle namazını kazaya bırakmadan ve ikindi namazını da zamanında eda ederek farz namazlar yerine getirilmektedir.