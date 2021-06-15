Öğle namazı farzında hangi sureler ve dualar okunur?

Vakit namazları eda ederken farz namazlar üzerinde daha da dikkat etmek gerekmektedir. Farz namazlar kişinin kılmakla yükümlü olduğu sünnet ve farz olarak ikiye ayrılmaktadır. Namazın sünnet bölümü çok önemli olmasının yanında farz bölümü kılınmaz ise kişinin cezalandırılacağı bildirilen namazlar olarak bilinmektedir. Bu sebeple namazların farzlarının nasıl kılınacağı hangi sure ve duaların okunması gerektiğini bilerek ibadet etmek gerekmektedir.

Öğle Namazının Farzında Hangi Sureler ve Dualar Okunur?

Öğle namazının farzında öncelikle farza niyet edildikten sonra Sübhaneke okunur ve besmele çekilir. Besmeleden sonra fatiha suresi okunur ve sonra zammı sure okunur. Zammı surenin anlamı Kuranı kerimde yer alan en az 3 ayet okunmasıdır. Sonra Allahu Ekber denilip rükuya gidilir Rükuda 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd diyerek ayağa kalkılır. Allahu Ekber denilip secdeye varılır ve secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkışta Allahu Ekber denilip tekrar secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır böylelikle farzın ilk rekatı tamamlanmış olunur. Öğle namazı farzının ikinci rekatı için ayağa kalkıldıktan sonra besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur ardından zammı sure okunur ve Allahu Ekber denilip rükuya gidilir. Rükuda 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra oturulur ve Ettahiyyatü okunur.

Öğle namazının farzında 3 rekatta aynı şekilde besmele çekilir Fatiha okunur ve rükuya gidilir. Birinci rekatta olduğu gibi kılınır. Farzın dördüncü rekatında ise besmele çekilir Fatihadan sonra rükuya varılır ve 2. Rekat gibi son oturuşta kadar kılınır. Son oturuşta ettahiyyatü, salli bârik, Rabbena ve rabbenağfirli duaları okunup selam verilir.