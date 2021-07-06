Namazın Faydaları Ve Faziletleri Nelerdir? Namaz Kılmanın Sevabı

Hz. Peygamberin gözümün nuru diye tarif ettiği namazı öğrenmek ve eda etmek her Müslümanın vazifesidir. Namazı terk günah olduğu gibi namazın sayısız faydası ve fazileti vardır.

Namazın Faydaları ve Faziletleri Nelerdir?

Müslümanlar' a, ilk sorguya çekilecekleri konu olan namaz ibadeti farzdır. Namaz kelimesinin sözcük anlamı "salat, dua ve istiğfar" şeklindedir. Hakikaten de namaz, dünyanın gailesi ile meşgul iken insanın günde 5 defa Allah (c.c) ile buluşması ve O'na münacatıdır. Namaz, İslam'ın şartlarından biri olan namaz hakkında pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır.

Namaz ile ilgili Kuran'da pek çok ayet vardır:"...namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı..." (Nisa Suresi, 103. Ayet ) "Ey iman edenler. Rüku edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz..."( Hac Suresi, 77. Ayet ) "...namaz kılın, zekat verin. Rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin..." ( Bakara Suresi, 43. Ayet ) "...şüphesiz ki Ben; Allah'ım! Benden başka hiç bir ilah yoktur...Öyleyse Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!..." ( Taha Suresi, 14. Ayet ) ( Diyanet İşleri Başkanlığı, webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz- İlmihali, s. 7-13 )

Peygamber Hz. Muhammed ise ömrünün sonuna kadar namazı eda etmiştir. Farz namazlarının yanında gece uykusundan uyanarak sabahın ilk saatlerine kadar nafile namazlarına devam etmiştir.

Namaz, kulun Allah'a (c.c.) teslimiyeti ve kulluk borcunun ifasıdır. Hz. Muhammed namaz için dinin direği, gözümün nuru ifadelerini kullanmıştır. Namaz kılmanın pek çok faydası ve fazileti vardır. Bunları şu şekilde izah etmek mümkündür:

Namaz, kulu Allah'a yaklaştıran ve yakınlaştıran bir ibadettir.

Namaz ibadetinin en başta Allah' u Teala'nın bir emrini yerine getirme görev bilinci ile yapmak gerekir. Çünkü yüce Yaradan'ın emrettiği bir vazifedir.

Namazın pek çok yararı vardır. Bunlardan en önemlisi kalbi Allah'a bağlamasıdır. Günde 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkan kul böylelikle kendini her türlü hatadan korur, sakınır ve fenalıklardan muhafaza eder. Bu nedenle namazın insanı kötülüklerden alıkoyduğu söylenir.

Namaz, müminin miracıdır sözü çok derindir. Hakikaten de namazda insan Allah'ına çok yakındır. Tefekkür eder, manen ve kalben bağlanır. Bu hal ise insanın Allah sevgisini ve imanını arttırır.

Namaz, insanı güçlendirir. İnsan, yalnız ve tek olmadığını hisseder. Dünyanın sıkıntıları ile baş edecek manevi gücü bulur. Bu nedenle insanın Allah'a en yakın olduğu an "secdedeki halidir" denir.

Namaz, insanı maddi ve manevi temizler, çünkü mümin namaz kılmak için abdest alır ve tertemiz bir biçimde Rabbinin huzuruna varır.

Namaz, kulun hata ve günahlarının giderilmesine ve affına vesile olur. İnsan, af ve mağfiretini namazla dile getirir ve ifade eder.

Namazda pek çok hikmet vardır. Allah' u Teala kullarına namazı bir ikram olarak sunmuştur. Çünkü kul, sadece farz namazı ile değil sair durumlarda da her an namaz ile Yaradan'ına dönebilir. Şükür namazı ile minnetini ifade edebilir. Bir niyet ve arzusu için Rabbi' nin kapısına yine namaz ile varır.

Namaz Kılmanın Sevabı

Namaz kılmak farz olup Allah'ın bir emridir. Namaz kılarak bu emri yerine getirmenin sevabı elde edilir. Namaz kulun affına vesile olur. Namaz, kulu cennete götüren ibadettir. Namaz ile mümin sayısız sevap kazanır affa mazhar olur.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz

webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz_ilmali