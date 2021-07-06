Namazı Bozan Durumlar Ve Şeyler Nelerdir? Hangi Hallerde Namaz Bozulur

Namaz kılmak, İslam dininde şart koşulmuş olan ve her Müslümana farz kılınmış bir ibadettir. Eğer bir kişi namaz vaktini kaçırsa bile kazasını kılmak il yükümlüdür. Aynı durum bozulan namazlar içinde geçerlidir. Namazın kabul olması için tam şekli ile kılınmalıdır. Aksi halde kabul olmayan ve bozulan namazlara yeniden başlanılmalı ya da mutlaka kazası kılınmalıdır.

Namazı Bozan Durumlar ve Şeyler Nelerdir?

Kılınan namazın kabul olunması için namazı bozan durumlardan uzak durmak gerekir. Hatta bazı durumlarda namazlar istemsiz şekilde de bozulabilir. Ancak insanlar namazın bozulup bozulmadığı konusunda tereddüt yaşarlar. Böyle durumlarda namazı bozan durumlar ve şeyler iyi bilinmelidir. Namaz, Müslümanlara farz kılınan bir ibadettir. Günün 5 vaktinde kılınır. Bunlar; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır.

Namazı bozan durumlar sadece 5 vakit namaz için değil kılınan bütün namazlar için geçerli olur. Çünkü farz olmayan ancak sünnet olarak kılınan 5 vakit dışında da namazlarda vardır. Namazı bozan durumların başında abdestin bozulması gelmektedir. Eğer namaz kılarsa abdest bozulursa namazda bozulmuş olur. Bu durumda abdest tazelenerek namaza yeniden başlamak gerekir. Namazı bozan bir başka şeyde namaza ait olmayan hareketlerde bulunmaktır. Bu durum bazı alimler tarafından namaz kılarken bir yerimizi 3 defadan fazla kaşımak olarak açıklamıştır.

Namaz halindeyken namaza ait olmayan bir hareketi iki el ile beraber yapmak ve 3 defada fazla yapmak namazı bozmaktadır. Ayrıca dışardan namaz kılınıyor gibi görünmüyorsa kişinin namazı bozulmuş olur. Konuşmak, birine seslenmek, hitap etmek şeklinde olabileceği gibi birine selâm vermek, merhaba demek, verilen selâma sözlü olarak karşılık vermek veya aksırana "yerhamükellah" veya "çok yaşa" demek şeklinde de olur. Bu gibi durumlarda namaz bozulur. Bunların bilerek, isteyerek yapılması ile yanılarak veya yanlışlıkla olması arasında fark yoktur.

Kaynak; namaz.diyanet.gov.tr/namaz/#namaz-rehberi.html

Hangi Hallerde Namaz Bozulur?

Namazı bozan hallerin bilinmesi o davranışlardan kaçınılarak namazın bozulmadan kılınmasını sağlar. Bu yüzden öğrenilmesinde fayda vardır. Namazı bozan durumlardan biri dua ve sureleri yanlış okumaktır. Ancak okunurken bazen unutulabilmektedir. Böyle bir durumda hatalı bir okuma eğer anlam değiştirici nitelikteyse namaz bozulmaktadır. Fakat hata durak yerlerinde ve harekelerde ise ayrıca anlam değiştirmeyecek harf yanlışlıklarında ise nama bozulmaz.

Namazı bozan hallerde tereddüdün en çok yaşandığı durumlardan biri pantolonu çekme ve elbise düzeltmektir. Bu durum hakkında net bir kesinlik olmamakla birlikte eğer yapılan hareket dışarıdan namazda olunduğu izlenimini vermiyorsa namaz bozulur. Namazı bozan hallerden biri de gazve idrar kaçırmaktır. Bu yüzden sıkışık halde namaza durmamak gerekir. Böyle bir durumda hem abdest tazelemek gerekir hem de namaza yeniden başlanmalıdır. Namazı bozan bir başka durumda bedeni kıble dışında başka bir yere çevirmektir.

Namazı kabul olması için mutlaka kıble esas alınarak kılınır. Ancak namaz halindeyken yönü kıble dışına çevirmek, beden, döndürmek namazı bozan haller arasında sayılmaktadır. Namaza durduktan sonra ağza alınıp yenen şey susam tanesi kadar da olsa namazı bozar. Fakat namaz öncesinde yediği bir şeyden dolayı dişleri arasında kalan bir şeyi yutmak namazı bozmazsa da büyük küçük bir şeyi çiğnemek, ağzında gevelemek namaza aykırı olduğu için namazı bozar.

Kaynak; namaz.diyanet.gov.tr/namaz/#namaz-rehberi.html