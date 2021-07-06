Müdrik, Lahik, Mesbuk Nedir Ve Kime Denir?

Namaz kılmak bir kul olarak yapmak zorunda olduğumuz en temel ibadetlerden biridir. Namaz kılmanın birçok çeşidi vardır. Bazı namazların vakti, saati, günü bulunurken bazı namazlar tek başına ya ad cemaatle kılınır. Cemaatle kılınan namazlar çok daha fazla sevap kazandıran namazlardır. Müslümanlar için özellikle cemaatle kılınması gereken bazı namazlar bildirilmişse de beş vakit namaz olmak üzere birçok namazın cemaatle kılınması daha faziletlidir. Cemaatle kılınan namazda bir kişi imam olur ve diğer insanların imama uyma hallerine göre farklı sıfatları bulunur.

Müdrik Nedir? Kime Denir?

Yalnız namaz kılan kişiye Münferid denilir. İmama uyarak namaz kılana Muktedi denir. Muktedi için üç farklı durum söz konusudur ve bu durumlardan biri Müdriktir. Müdrik “idrak eden, yetişen, kavuşan” anlamlarına gelir. Namazını tamamen imam ile beraber kılan kişiye Müdrik denilir. İmama en geç olarak birinci rekatın rükuunda yetişebilen kişi, o rekata yetilmiş sayılmaktadır ve namazı tamamen imamla beraber kılabilir.

Lahik Nedir? Kime Denir?

Kişi namaza başlamasına rağmen, namaz sırasında kişinin başına gelen bir neden ile namazın bir kısmını imam ile beraber kılamayan kişiye Lahik denilir. Kişi eğer namazın kalan kısmını tamamlayabileceğini kestiriyorsa, abdesti bozulmuş ise abdest alarak kaldığı yerden devam eder. Kalan kısmı tamamlar ve daha sonra imama uymaya devam eder.

Mesbuk Nedir? Kime Denir?

İmama namazın başında değil, birinci rek'atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek'atlarda uyan kimseye Mesbûk denir. Oğul rek'atın rükûundan sonra imama uyan kimse bütün rek'atları kaçırmış olur. Mesbûkun hükmü, kaçırdığı yani imamla birlikte kılamadığı rek'atları kazâya başladıktan sonra, tek başına namaz kılan kimse gibidir. Sübhâne-ke'yi okur, kıraat için eûzü besmele çeker ve okumaya başlar.

Kaynak: http://namaz.diyanet.gov.tr/namaz/#namaz-rehberi.html