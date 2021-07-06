Kıyam Nedir? Namazda Kıyam Nasıl Olmalı Ve Farz Mıdır

Peygamber efendimiz kendisine namazın nasıl kılınacağını soran bir kişiye ''Namazı ayakta kılın'' buyurmuştur. Buna kuvveti olmayanların ise oturarak ya da yan üstü yatarak namazını eda edebileceğini söylemiştir.

Kıyam Nedir?

Namazdaki her hareket Müslümanların Allah'a olan bağlılığını ve imanını simgeler. Örneğin secde etmek, Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak anlamına gelir. Hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine iman eden mümin kullar Allah'ın huzurunda secde ederek teslimiyetlerini ifade ederler. Bu nedenle Yüce Allah, Kuran'ı Kerimin birçok ayetinde ''yalnızca bana secde ediniz'' buyurmuştur.

Kıyamda ayakta durmak ise bir ihtiram ve itaatin bir simgesidir. Niyet ve secde gibi kıyam da namazın rükunlarından biridir. Bu nedenle her Müslüman sağlığı el verdiği sürece namazlarını ayakta kılmalı ve namazın rükunlarını yerine getirmelidir.

Namazda Kıyam Nasıl Olmalı?

Namazda kıyama dururken dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bu hususlar erkek ve kadınlara göre farklılık gösterir. Erkekler ellerini karnının altında birleştirir. Sol el, sağ elin avcuyla kapatılmalıdır. Serçe ve başparmakla sol elin bileği kavranmalıdır.

Kadınlar kıyama dururken ellerini gövdelerine koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ el sol elin üstünde olmalıdır.

Kıyamda iki dua okunur. Bu dualardan ilki ''Rabbena Lekelhamd'' duasıdır. Rabbena lekelhamd, şükür ve hamd yalnızca yüce Allah'adır anlamına gelir. Mümin kullar günlük namazlarında Allah'a şükrederek ve yalnızca onu hamd ederek kulluk görevlerini yerine getirir.

Kıyamda okunan ikinci dua ise "Allahümme Rabbena lekel hamd" duasıdır. Peygamber efendimiz kıyama dururken hep bu duaları okuduğu için, Hanefi mezhebine göre her iki dua da sünnettir.

Namazda Kıyam Farz mıdır?

Farz ve sünnet namazlarda kıyama durmak tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Bir hastalığı ya da mazereti olan kişilere ise farz ve sünnet namazlarında kıyam farz değildir. Bunun dışında, sağlığı yerinde olanlar ve herhangi bir mazereti bulunmayanlar, vacip ve nafile namazların tamamını kıyama durmadan oturarak kılabilir.

Kaynak: Diyanet