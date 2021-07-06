Kaza Namazı Nasıl Hesaplanır? Erkek - Kadın Geçmiş Kaza Namazı Hesaplama

Kaza namazı, vaktinde kılınmayan bir namazın vakti geçtikten sonra kılınması olarak ifade edilebilir. Bir kişi buluğ çağına geldikten sonra namaz kılması emredilmektedir. Namaz kılmak için belirli vakitler bulunmaktadır. Kaza namazı ise vakti geçen namazın başka bir vakitte kılınması olarak ifade edilebilir. Kişinin namazdan sorumlu olduğu andan itibaren kılmadığı namazlarını hesaplaması ve kaza etmesi gerekmektedir. Bunun için de öncelikli olarak kılması gereken namaz rekatlarını hesaplaması gerekir.

Kaza Namazı Nasıl Hesaplanır?

Namaz ergenlik çağına girmiş olan her kadın ve erkeğe farz kılınmış bir ibadettir. Günde beş vakit kılınan namazın belirli vakitlerde kılınması gerekmektedir. Vakti geçen namazın farklı bir vakitte kılınması namazın kazaya bırakılması olarak ifade edilmektedir. Kişiler bazen namaz kılmaya ergenlik döneminde başlamazlar ve ilerleyen yaşlarda başlarlar. Bu durumda ise geriye dönük olarak kılınmayan namazların farzlarının kaza edilmesi gerekmektedir.

Kılınması gereken kaza namazının rekatları da her zaman için aynı hesaplanır. Namazların rekatları hesaplanırken sünnetler hesaplanmaz sadece farzları hesaplanır. Kaza namazı hesaplanırken; sabah namazı 2 rekat, öğle namazı 4 rekat, ikindi namazı 4 rekat, akşam namazı 3 rekat ve yatsı namazı da 4 rekat farz ve 3 rekat da vitr namazı olmak üzere kılınır.

Kaza namazı hesaplanırken sünnetler hesaplanmaz. Sadece her vaktin farz rekatları hesaplanır. Kişinin kılması gereken kaza namazının kaç rekat olduğunu hesaplaması için öncelikli olarak kaç yıl boyunca namaz kılmadığını hesaplaması gerekmektedir. Sonrasında ise namaz kılınmayan yıl sayısı ile namaz rekatları sayısının çarpılması gerekir. Bu işlem sonucunda kişi kılması gereken kaza namazını hesaplamış olur.

Kaza namazının kılınması için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. İstenilen yerde ve istenilen zamanda kılınabilir. Kaza namazlarının kılınması için kişinin namaza niyet ederken kaza namazını kılmaya niyet etmesi gerekmektedir. Kaza etmek istediğiniz namazın hangi vaktin namazı olduğu, kılacağınız vakti etkileyen bir unsur değildir.

Erkek - Kadın Geçmiş Kaza Namazı Hesaplama

Geçmişte belirli nedenlere dayalı olarak kılınamayan namazların kılınmasına kaza namazı denilmektedir. Geçmişte kılamadığı namazlarını kılmak ve kaza etmek isteyen kişilerin geçmiş zamanlara ait namaz borçlarını hesaplamaları gerekir. Kaza namazını hesaplamak isteyen kadınların ve erkeklerin kaza namazını hesaplamaları farklı bir şekilde yapılmaktadır.

Kaza namazını hesaplamak için buluğ çağı esas alınmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde bu yaş değişiklik gösterdiği için kaza namazının hesaplanması için bir yaş belirtilmesi doğru olmaz. Kaza namazı kılmak için kişinin namazdan sorumlu olduğu yaştan itibaren kılmadığı namazlarının hesaplanması gerekir. Bunun için de öncesinde kıldığı namazlarını bilmesi gerekir.

Kaza edilecek namazları hesaplamak için kişinin sorumlu tutulduğu yaştan itibaren şimdiki zamana kadar olan ve kılmadığı namazları hesaplaması gerekmektedir. Bunu hesaplamak için de namaz kıldığı dönemleri bu süre içerisinden düşmek gerekir.

Geçmiş kaza namazını hesaplamak için günümüzde oldukça popüler olan yöntemler de bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde herhangi bir sebebe bağlı olarak kılınmayan namazlarını kılmak isteyen kişiler kılacakları namazları hesaplamak ister. Günümüzde kaza namazını hesaplamak için çeşitli mobil uygulamalar bulunmaktadır. Aynı zamanda internet sitelerinde de kaza namazlarını hesaplamak için birçok teknik bulunmaktadır. İsterseniz kaza namazı hesaplayıcı araçları kullanarak isterseniz de kendiniz hesaplayarak bu sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Diyanet