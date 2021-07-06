İstihare Namazı Nedir, Nasıl Ve Ne Zaman Kılınır? İstihare Namazında Hangi Dualar Okunur Ve Kılınışı

Namaz; sadece farz olan günde 5 vakit namazdan ibaret değildir. İslamiyet'te farz namazlarının yanında pek çok nafile namaz çeşidi vardır. İstihare namazı da bu namazlardandır.

İstihare Namazı Nedir?

İslam'ın şartlarından olan namaz müminin en önem vermesi gereken ibadetlerdendir. Allah' u Teala çok kez Kuran'da buna işaret etmektedir. Hz. Peygamber hem örnek davranışları hem de her fırsatta sözleri ile namazın ne kadar kıymetli bir ibadet olduğunu ifade etmiştir.

Namaz, abdest alınarak kılınır. Mümin, namazın dışındaki farzlara ve namazın içindeki farzlara uymak zorundadır. Namazı bilmek, araştırmak ve öğrenerek eda etmek her mümin için zorunluluktur. Allah' u Teala Kuran'da çok yerde namaza vurgu yaparak kullarından bu yükümlülüklerini ifa etmelerini emretmektedir.

İslam aleminde "namaz" dinin direği olarak nitelendirilir. Kuran' da en fazla ayet olan konulardan birisi de namaz meselesidir. Maide Suresi 58. Ayet :"Onları namaza çağırdığınızda sizinle alay ederler. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur." Bir başka ayet ise "Ailene ve ümmetine namazı emret. Bunda kararlı ol. Biz senden rızk istemiyoruz. Sana rızk veren biziz. Sorumluluk takva ehlinindir." ( Taha Suresi, 132. Ayet ) Allah' u Teala ısrarla kullarına namaza devam etmelerini emretmektedir. Buna örnek olarak Enam Suresi 72. Ayet gösterilebilir: "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun..." Bakara Suresi ise namazın öğrenilmesi ve öğretilerek eda edilmesi ile ilgilidir: "Şayet korkarsınız, yürürken ve deve üstündeyken, namaz kılın...Korkunuz geçtiğinde de Allah'ı, size öğrettiği gibi zikretmeye devam edin." ( Bakara Suresi, 239. Ayet ) ( Diyanet İşleri Başkanlığı; webdosya.gov.tr/ Namaz_İlmihali, s.10-17 )

Hz. Muhammed geceler boyunca farz namazının dışında nafile namaz kılmıştır. Teheccüd namazı ya da kuşluk namazları bunlardandır. Fakat sadece bu nafile namazlar değil başka nafile namazların da yeri ve duruma göre kılınmasını tavsiye etmiştir. Mesela; bir müminin tövbe etmek için namaz kılması gibi. Ya da bir nimete hamd ve şükür etmek için şükür namazı kılınması gibi. Bu örnekler çok çeşitlendirilebilir. Namazın önemine vurgu yapmak için Hz. Muhammed'in sahih hadislerinde anlatılan bazı sebepler şunlardır:

Namaz, müminin cennete açılacak kapısıdır. Kıyamet gününde namaz müminin kurtuluşuna vesile olacağı ifade edilmiştir.

Namaz esnasında edilen duaların tamamının Yaradan tarafından kabul edileceği müjdelenmektedir.

Sabah namazını eda ederek güne başlayan müminin Allah tarafından koruma altına alındığı müjdelenmektedir.

Namazın, kişilerin tüm günahlarının define vesile olacak bir ibadet, bir nur olduğu bildirilmektedir.

Hatta, cehennem ateşinin, güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan müminlere dokunmayacağı müjdelenmiştir.

İstihare Nasıl ve Ne Zaman Kılınır?

Müslümanın günde 5 defa kılması farz olan namazın dışında başka namazlar da bulunmaktadır. Hanefi mezhebi dışında diğer mezhepler bu namazların tümünü farz ve sünnet namazlar olmak üzere ikiye ayırmaktalar. Hanefi mezhebi ise namazları esas olarak, farz, vacip ve nafile olmak üzere 3 başlık altında tasnif etmektedir.

"İstihare Namazı" da işte böyle bir nafile namazdır. İstihare namazı müminlerin dar ve sıkıntılı zamanlarında, Allah'a özellikle yakarış ve yalvarışlarının bir şeklidir. İstihare namazı rüya görmek niyetiyle yapılır. Çünkü halk arasında istihareye yatmak olarak da tarif edilen bu namaz özel bir niyetle kılınır.

İstihare; kişinin iyi bir niyetle, niyet edilen ya da girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak bunun gibi önemli bir kararı uygulamadan önce ilahi makamlara danışmaya yönelik niyetle uyarıcı rüya görmeyi duayla talep etmesidir. İstihare namazı uykuya yatmadan önce ve 2 rekat olarak kılınır.

İstihare Namazında Hangi Dualar Okunur ve Kılınışı

İstiharenin kelime anlamı "hayırlı olanı istemek" şeklindedir. İstihare namazı kılmak için yapılması gerekenler, okunacak duaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

İstihare namazının belli bir vakti bulunmamaktadır. Yatağa girip uyumadan önce kılınır ve uykuya yatılır.

Kişi istihare namazı için abdest alır.

Kişi hangi konu için ve tereddüt ettiği meseleyi düşünerek bu konuda niyet ederek namaza başlar.

İstihare namazı sadece 2 rekattır.

İstihare namazında "Kafirun Suresi" okunur.

İstihare namazında okunacak bir başka dua da "İhlas Suresi" olmaktadır.

İstihare namazında okunacak diğer dua ve zikirler şunlardır: Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarıdır.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehber

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/Namaz_İlmihali