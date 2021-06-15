İkindi namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır?

Kaza namazı kılarken kılınacak namazın kazasına niyet ederek namazın farzının kılınması gerekmektedir. Her kaza namazı için farzı kılmak gerektiği gibi yatsı namazının kazasını kılarken vitir namazını kılmak da gerekmektedir.

İkindi Namazı Farzının Kazası Ne Zaman Kılınır?

İkindi namazının vaktinde kılınışı için en önemli özellik kerahat vaktine dikkat edilmesi olmaktadır. İkindi ve sabah namazlarında güneş doğuş ve batış sürelerinde namaz kılmak uygun görülmediği için kerahat vakti belirlenmektedir.

Kerahat vakti güneşe ve ateşe tapanların zamanı olduğu için güneşin doğuşu batışını ve tam tepe noktası zamanını belirlemektedir. Güneşe tapanlara benzememek için kerahat vaktinde namaz kılmak doğru sayılmamaktadır. Kerahat vakitlerinde ikindi namazı kılmak doğru sayılmadığı için ikindi namazının kazasının da kerahat vaktinde kılınması uygun bulunmamaktadır. Kerahat vakitlerinde vakit namazlarını kılmak vakti geçirmek sayıldığından kazaya bırakılmaktadır.

İkindi Namazının Farzının Kazası Nasıl Kılınır?

İkindi namazının kazasının kılınışında farz namazı kılınmaktadır. Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip de kılmadığım ikindi namazını kılmaya diye niyet edilerek başlamaktadır. Niyet edildikten sonra ikindi namazının farzı kılınarak selam verilmektedir.

Tüm namazlarda olduğu gibi ikindi namazında da kaza namazı kılmak farz namazı kılmak şeklinde olmaktadır. Kaza namazında niyet edilirken üzerimde farz olan ikindi namazını kılmaya da denilebildiği gibi en son kazaya bıraktığım ikindi namazı şeklinde de niyet ederek kılınmaktadır.

İkindi namazı vaktinde kılınmasının önemi birçok ayet ve hadiste belirtilen bir namaz olduğu için özellikle vakti geçip kerahat vaktine girildiğinde kaza olarak kılınması gereken bir namaz olmaktadır.