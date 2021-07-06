Fecri Kazib Ve Fecri Sadık Nedir Ve Ne Zaman? Bu Vakitlerde Namaz Kılınır Mı

Namazı eksiksiz ve layıkıyla ifa edebilmek için namaz hakkında her konuya vakıf olmayı gerektirir. Namaz vakitleri de bu hususların en başında gelmektedir.

Fecri Kazib ve Fecri Sadık Nedir? Ne Zaman?

Müslüman her kadın ve erkeğe namaz ibadeti emredilmiştir. Namaz, insana kulluğunu hatırlatır. Namaz, kulun Allah'a yalvarışı ve yakarışıdır, şükrünün arzıdır. Namaz, insanları günahlardan alıkoyar ve manevi bir arınmadır.

Allah, Kuran'da çok sayıda ayette namaz hakkında emir buyurmuştur. " Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun." ( Enam Suresi 72. Ayet ), "De ki; Benim namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır...." ( Enam Suresi, 162. Ayet ), "Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle beraber rüku edin." ( Bakara Suresi, 45. Ayet ), "Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir..." ( Bakara Suresi, 43. Ayet ) Hz. Muhammed ise ömrünün sonuna kadar namazlarını eda etmiş ve namaz için "gözümün nuru" ifadesini kullanmıştır.

Farz namaz günde 5 defa olmak üzere farklı vakitlerde kılınır. Bu namazlar sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazıdır. Her Müslümana farz olan bu namazlar vakti geldiğinde eda edilirler.

"Fecr" sözlük anlamı olarak güneşin doğmaya başlama zamanı, tan vaktidir. Fecr-i kazib; birinci fecre, sabahın gerçekten girdiğini göstermemesi nedeniyle yani yalancı bir aydınlık olması nedeniyle denir. Fecr-i sadık ise ikinci fecrdir ve sabaha karşı doğu ufkunda yayılmaya başlayan bir aydınlıktan ibarettir.

Bu Vakitlerde Namaz Kılınır mı?

Birinci fecr yani fecr-i kabiz vaktinde sabah namazı kılınmaz çünkü yatsı namazı vakti çıkmamıştır. Sabah namazı, fecr-sadik vakti girdikten sonra kılınabilir, çünkü sabah namazı vakti girmiştir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi

webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz_İlmihali