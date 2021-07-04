Farz Namazların İlk Oturuşunda Hangi Dualar Okunur? Farz Namazların 1-2-3-4. Rekatlarında Okunan Sureler Ve Dualar

Tam bir huşu içinde Allah'a yakarış ve teslimiyetin simgesi namazın kılınabilmesi için namazın iyi bilinmesi gerekir. Hem farzlar hem sünnetler, okunacak dua ve sureler hakkında yeterince bilgi sahibi olmak her Müslüman için bir zorunluluktur.

Farz Namazlarının İlk Oturuşunda Hangi Dualar Okunur?

Namaz, İslam'ın şartıdır. Namaz, Allah'ı anarak teslimiyetin gerçekleştiği bir arınma şeklidir. Namaz; Hz. İbrahim' e de öğretilmiş olunan bir ibadettir. Namaz her Müslüman'a günün belirli vakitlerinde yerine getirilmesi zorunlu bir ibadettir. Namazın, namaz dışındaki farzlarından birisi olan "abdest" alınarak namaz kılınır.

Namaz ile kul Allah'ını anar ve O'na şükrünü ve teslimiyetini gösterir. Namaz, kadın erkek her Müslüman'a diğer bazı şartları taşıması halinde farzdır. Allah'u Teala namaz kılanları cenneti ile müjdelemiştir. Hz. Muhammed ise farz namazlarının dışında çokça nafile namazlar kılarak sahabeye ve böylelikle tüm İslam alemine örnek olmuştur.

Namaz günde 5 vakit kılınır. Her bir namazda ise hem farzlar hem de sünnetler vardır. Farz namazının ilk oturuşunda okunması gereken "Etehhiyyatü"dür. Bundan sonra mezheplere göre farklı değerlendirmeler mevcuttur. Şafii mezhebine göre kişi allahümme salli ala Muhammed dedikten sonra "ve ala ali Muhammed" demek sünnet değildir.( Zuhayli )

Bir diğer büyük mezhep kurucusu Ebu Hanefi'ye göre "teşehhütte kelime-i şehadetten sonra " "Allahümme salli ala Muhammed " duasını okumak sünnet değildir. Eğer kişi unutarak okumuşsa bu durumda sehiv secdesi yapmak gerekecektir. Diyanet de bu konuda:"...farz namazların ilk oturuşunda tahiyyat okuduktan sonra kalkılması gereken bir namazda "Allahümme salli ala Muhammed" diyen kişi ...sehiv secdesi yapar..." ( Diyanet /namaz/, www.diyanet.gov.tr )

Sehiv secdesi olarak adlandırılan secde; namaz kılarken sehven unutarak bir rüknün geciktirilmesi tekrarlanması, bir vacibin terk edilmesi ya da geciktirilmesi durumunda, noksanlığın telafi edilmesi için ve vacip olan bir secdedir.

Farz Namazlarının 1-2-3-4. Rekatlarında Okunan Sureler ve Dualar

Müslümanın yerine getirmesi ve günde 5 vakit Allah'a yakarışı olan namazın bazı farzları bulunmaktadır. Namazın farzları, namazın içindeki ve namazın dışındaki farzlar olarak ikiye ayrılır. Farz namazlarının rekatlarında okunan sure ve duaları başlıklar itibariyle şöyle sıralamak mümkündür:

Namaza önce niyet edilir. Niyet, kesin olarak irade etmek, kast etmek demektir.

Namaza durulduğunda önce iftitah tekbiri getirilir. Yani Allahu Ekber denilerek namaza başlanır.

Namazda kıyam, doğrulmak, ayakta durmak demektir. Namazın bir parçasıdır.

Namazda kıyamda dururken Kuran okunur. Namazda en az 3 kısa ayet ya da buna denk gelecek tek bir ayet okunur.

İkinci rekatlardan sonra "Fatiha Suresi"ni okumak Hanefi mezhebine mensup imamlardan bir kısmına göre vacip diğer bir kısmına göre ise sünnettir.

Namazda rükuya geçince de "Sübhanellahil Azim" denir. Rüku, eğilmek anlamındadır ve namazın temel unsurlarındandır.

Namaz secde ve son oturuş ile bitirilirken de selam verilerek tamamlanır.

Esas olan namazda ibadet şuurudur. Okuduğunun anlamını bilmek için de Kuran'ın mealini okumak üzerinde düşünmek gerekir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz