Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır Ve Niyet Edilir? Cemaatle Namaz Nerelerde Kılınır Ve Sadece Camide Mi Kılınabilir

Allah'a yalvarışın en güzel şekli olan namaz iki temel şekilde kılınır. Bunlardan biri cemaatle kılınan namazdır.

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır ve Niyet Edilir?

Kuran'ı Kerim'de vurgulanan ve kadın erkek her Müslüman'a farz olan namaz en temel ibadet biçimidir. Peygamber Hz. Muhammed, namaz ibadetine pek önem vermiştir. Farz namazlarının dışında geceleri saatlerce nafile namazlar kılmıştır. Sahabeye de namazı terk etmemelerini tavsiye etmiştir.

Namaz, günde 5 defa olmak üzere ve günün belirli vakitlerinde farz kılınmıştır. Bunlar sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olmak üzere kılınacak namazların bazı şartları vardır. Bunlar namazın dışındaki ve namazın içindeki farzlar olarak iki ana başlık altında toplanır. Örneğin abdest alarak namaz kılmak gibi. Ya da namaza niyet etmek gibi. Genel olarak Müslümana farz kılınan namaz "bireysel" bir ibadettir. Kişi tek başına namaz ibadetini şartlara uygun bir mekanda kılabilir. Bu ev de olabilir, işyeri de olabilir, açık bir alan bile olabilir. Fakat namaz esas olarak tek yapılan bir ibadettir.

Namazın "cemaatle" kılınmasının farz olduğu bazı namazlar da bulunmaktadır. Bunun ötesinde diğer namazların da cemaatle kılınması tavsiye edilmektedir. Bakara Suresi 2/43' de buna işaret edilmektedir. Hz. Muhammed de, namazın cemaatle kılınmasını teşvik etmiştir. Namazın; Müslümanlara farz kılınmasından itibaren de kendisi günde 5 vakit namazı cemaatle kılmıştır. Buna ömrünün sonuna kadar da devam etmiştir. Cemaate kendisi imamlık etmiştir.

Hz. Muhammed, farz namazlarının cemaatle kılınmasına pek önem ehemmiyet vermiştir. Nitekim, cemaatin önemini gösteren çok sayıda hadis bulunmaktadır. Namazın birçok şartı vardır. "Niyet" de namazın şartlarındandır. Namaza niyet etmek öncelikle 2 gruba ayrılır:

Kişi tek başına namaz kılacaksa buna göre niyet eder.

Kişi cemaatle namaz kılacaksa buna göre niyet eder.

Niyet, esasında kalben bilinmesi yeterli olan bir durumdur. Ancak namaza niyet eden kişi bunu ayrıca diliyle de söylerse güzel olur.( Merginani, El Hidaye, 297,298 ) ( Diyanet İşleri Başkanlığı, anasayfa/namaz/ İmamet ve Cemaat )

Cemaatle namaz kılmak, imama uyarak namaz kılmak demektir. Cemaatle namaz kılınırken de kişi öncelikle "niyet" eder. Niyetinde ise farz, vacip ya da nafile namazlardan hangisinin ve hangi vaktin namazını kılacağını ve cemaatle yani imama uyarak ifa edeceğini belirler. Bunu kalben yapan mümin ayrıca dil ile söylerse, iradenin pekiştirilmesi bakımından makbul ve güzel kabul edilmiştir.

Cemaatle kılınan namazda da niyet mühimdir. Çünkü namazını imama uyarak kılacak kimse, buna kalben niyet etmesi gerekir; aksi takdirde imama uymaya niyet etmeden kılacağı namaz geçersiz olur. Kişinin, diliyle "uydum hazır olan imama" demesi de

Cemaatle Namaz Nerelerde Kılınır ve Sadece Camilerde Mi Kılınır?

İslamiyet; dini, birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Bu sebeple Hz. Muhammed farz namazlarının cemaatle kılınmasını "...özendirmek için cemaatle kılınan namazın sevabının, tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiştir...)( Buhari, Ezan, 30, Müslim, Mesacid, 249, Kaynak: diyanet.gov.tr7namaz7imamaet ve cemaat )

Cemaatle kılınması zorunlu olan namazlar:

Cuma namazı, yani haftada bir kez kılınan namazdır.

Bayram namazları; yılda 2 kez kılınan bayram namazları da cemaatle kılınması farz olan namazlardır.

Bu namazların cemaatle kılınması farzdır. Ancak diğer vakit namazlarının da cemaatle kılınması da birlik ruhunu sağlamlaştırması bakımından önem arz etmektedir. Bu sebeple bir mazeret olmadığı müddetçe Müslümanın cemaatle namaza devam etmesi doğru olandır.

Cemaatle kılınan namazlar, camilerde, mescitlerde ya da uygun bir mekanda bir imam ve oluşan cemaatle birlikte kılınabilir. Cemaatle kılınan namazda, kendisine uyulan kişiye imam denir. İmam, namaz esnasında en önde yer alır. En az 3 kişi ile namaz için cemaat oluşur. Cemaatle kılınan namazlar mutlaka camide kılınır şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz