Camiye Girerken Ve Çıkarken Okunacak Kısa Dualar Ve Türkçe Anlamları

İslam dininde yeri oldukça önemli ve sağlam olan namaz ibadetini, cemaat ile beraber gerçekleştirmek çok daha faziletlidir. Ayetlerde ve birçok hadiste namaz kılınmasının cemaat ile beraber gerçekleştirilmesinin faziletlerinden bahsedilmektedir. Faziletlerin bilinmesi ile Müslümanlar tarafından cemaat ile beraber namaz kılmak için daha fazla isteğe neden olmaktadır. Cemaat ile namaz kılınabilmesi için bir yerde toplanılması gerekmektedir. Toplanılan yerin mescit özelliği olması ve çevresel bazı şartları yerine getirebilmesi önemlidir. Günümüzde bu alanlar camilerdir. Camilere ve mescitlere girerken, çıkarken içinde bulunurken bazı adap kurallarını uygulamak gerekir.

Camiye Girerken ve Çıkarken Okunacak Kısa Dualar

Cami Müslüman olan insanların toplandığı ve birlikte namaz kılıp, dua edip, Kuran okuyup ibadet ettikleri yerlerdir. Camiler ve mescitler özel alanlardır. İbadet yapılmasına ve namazın sahih olmasına vesile olan bazı özellikleri bulunmaktadır. Mescitler ve camiler devamlı temiz tutulan ve içinde devamlı olarak ibadetlerin yapıldığı yerlerdir.

Manevi açıdan da enerjisi yüksek olan alanlardır. Camiye ve mescide girildiğinde, çıkıldığında, içindeyken yapılması gereken bazı adap kuralları bulunmaktadır. Aynı zamanda camiye girince veya camiden çıkınca okunacak olan bazı dualar bulunmaktadır. Camiye girince ve çıkınca okunacak olan dualar, cami ye gitmenin faziletinin yanı sıra daha fazla faziletlidir. Camiye girerken okunacak olan dua şu şekildedir: “Rabbi’ğfirlî zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike”. Camiden çıkarken okunacak olan dua ise şu şekildedir: “Rabbiğfirlî zünûbî veftah lî ebvâbe fadlike. Camiye girerken ve çıkarken okunacak duaların okunması elbette zorunlu değildir. Fakat camiye girişte ve camiden çıkışta edilecek olan dua kişiyi daha çok Allah’a yaklaştırır. Allah kişi için daha fazla sevap verir, camiye giriş çıkışta atılan her bir adımda daha fazla sevap kazanılacaktır.

Camiye Girerken Ve Çıkarken Okunacak Kısa Duaların Türkçe Anlamları

Cami manevi anlamda önemli olan ve belirli adaba uygun davranılması gereken bir yerdir. Cami çok eski dönemlerden beri İslam alemi için önemlidir. Camide cemaatle beraber kılınan namazların, kişinin tek başına kıldığı namazlara oranla daha fazla faziletli ve sevap olan namazlardır. Allah hep Müslümanların birlik olmalarını, beraber hareket etmelerini istemiştir. Birçok hadiste de Resulallah (sav)’in herkesi cemaatle namaz kılmaya teşvik ettiği bilinmektedir.

Camiler de cemaatle namaz kılınmasının en fazla sağlandığı alanlardır. Mescitlere özen gösterilmesi, mescit içinde ve mescit dışında davranışlara dikkat edilmesi, temizliğine dikkat edilmesi önemlidir. Aynı şekilde cami içine girmeden önce ve cami dışında çıkmadan hemen önce okunması gereken dualar bulunur. Bu dualar sünnet olan dualardır. Duaların edilmesi kesinlik içermez ve kişinin isteğine bağlı olarak edilebilir. 1. Camiye girerken okunacak dua “Rabbi’ğfirlî zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike (Rabbim! Günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç).” 2. Camiden çıkarken okunacak dua “Rabbiğfirlî zünûbî veftah lî ebvâbe fadlike (Rabbim! Günahımı affet, lütuf kapılarını benim için aç)” (Tirmizî, Salât, 231) diye dua edilir. Camiye, sağ ayakla, eûzü besmele çekilerek ve yukarıdaki dua okunarak girilir; kerahet vakti değilse iki rekât namaz kılınır, vaaz ediliyorsa veya Kur’ân okunuyorsa ses[1]sizce dinlenir. Camiden sol ayakla ve yukarıda zikredilen dua okunarak çıkılır.

Kaynak: webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/assets/dosya/Namaz_ilmihali_2011(SON).pdf