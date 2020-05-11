İcazet Nedir? İcazet Almak Ne Demek?

Birçok anlam barındıran icazet kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. İcazet kelimesinin kökenine bakıldığında Arapça kökenli bir kelime olduğu görülmektedir. Arapçada icazet kelimesinin anlamı ise yol veya geçit vermek, izin verme durumu şeklinde açıklanmıştır.

İcazet Nedir?

İcazet kelimesi anlamı itibari ile pek çok mana taşımaktadır. Bu kelimeyi cümle içinde kurmak imin anlamları mutlaka bilinmesi gerekir. İcazet kelimesin ile ilgili birçok cümle çoğu kaynaklarda mevcuttur. Türk Dil Kurumu icazet kelimesinin anlamlarını değerlendirmiştir. İcazet kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:

- İzin.

- Onay, onaylama.

- Diploma.

İcazet kelimesi bir durum ile alakalı izin, müsaade ve onay anlamı taşımaktadır. Eski dönemlerde bu kelime çok sık kullanılmaktaydı. Eskiden medrese eğitim ve öğretimini tamamlayan talebelere verilen diplomalara icazet adı verilmekteydi. Birçok kaynakta ise icazet kelimesi tasdikli onay anlamında karşımıza çıkmaktadır.

İcazet kelimesi Arapçada ruhsat manasını da taşımaktadır. Arapça anlamı yol ve geçit pşan icazet kelimesi aynı zamanda yine Arapçada ruhsat anlamını da barındırmaktadır. Bublar dışında güzel sanatlar da icazet kelimesi ile karşılaşmak da mümkündür. Güzel sanatlar da hat türü olarak geçmektedir. Özellikle duaların hat sanatı ile buluşturulmasına icazet denmektedir.

İcazet kelimesi İslam’da da geçmektedir. İslam’da kullanılan icazet kelimesi İslami eğitim ve öğretimde akademik diplomaları, sanat ve mesleki yeterlilik için gerekli olan izin ve onayı ifade etmektedir. İslami eğitim ve öğretimde geleneklere göre ortaya çıkan icazet metinleri ilim, irfan ve sanat meslek hareketlerindeki güvenliliği ve sağlıklı bir biçimde gelişmesine de tarih boyunca katkı sağlamıştır.

İcazet Almak Ne Demek?

İcazet kelimesinden türemiş olan icazet almak kelimesi de cümle içerisinde kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumunda icazet almak kelimesi izin veya onay almak ve diploma almak şeklinde açıklanmıştır. Türk dil kurumu icazet kelimesi izin, onay ve diploma şeklinde açıklanmıştır. Bu nedenle icazet almak da onay almak, izin almak ve diploma almak şeklinde açıklanmaktadır.