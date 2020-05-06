Hz. Zülkarneyn Kimdir? Hazreti Zülkarneyn (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Zülkarneyn kelimesinin anlamı “iki asır sahibi” demektir. Hz. Zülkarneyn de Kur’an’ın Kehf suresinde bahsedilmektedir.

Hz. Zülkarneyn Kimdir?

Kehf Suresi’nin Hz. Zülkarneyn ile ilgili ayetleri incelendiğinde onun yeryüzündeki her noktaya ulaşabildiği anlaşılmaktadır. Hz. Zülkarneyn’in Hz. İbrahim döneminde yaşadığı ve onun duasını aldığı rivayet edilmektedir. Hz. Zülkarneyn’in yecüc ve mecücleri bir duvar örerek hapsettiği de onunla ilgili bilinenler arasındadır.

Hazreti Zülkarneyn (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Zülkarneyn’in yaşadığı dönemin Hz. İbrahim ile aynı zamana denk geldiği düşünülmektedir. Bazı İslam alimleri, Kehf Suresi’nin 86. ayetinde yer alan “Ey Zülkarneyn! Onlara azap edecek ya da haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik” nidasına dayanarak Hz. Zülkarneyn’in peygamber olduğunu kabul etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Zülkarneyn’in hem garba hem de şarka bazı seferler düzenlediği yer almaktadır. Bu savaşlar esnasında Hz. Zülkarneyn, Hz. Hızır’a ordusunda kumandanlık yapma vazifesini vermiştir. Hz. Zülkarneyn hayatı boyunca hem kafirlerle hem de yecüc ve mecüc topluluğu ile savaşmıştır. Allah dinini, emirlerini ve doğru yolu insanlara tebliğ etmiştir. Kendisinin Dumetül Cendel adı verilen bir yerde vefat ettiği rivayet edilmektedir. Bu bölge Medine ve Şam arasında yer almaktadır.

Hz. Zülkarneyn’in yeryüzüne hakimiyet kılan dört kişiden biri olduğu söylenmektedir. Bu konuda Hz. Muhammed de şöyle buyurmuştur: “İsmini bildiğiniz kimselerden yeryüne 4 kişi malik olmuştur. Bunlardan ikisi mümin, diğer ikisi ise kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn ile Süleymandır (aleyhisselam). Kafir olanlar ise Nemrut ile Bühtunnasr’dır. Beşinci olarak da yeryüzüne benim evlatlarımdan birisi yani Mehdi malik olacaktır.”

Hazreti Zülkarneyn (A.S) Mesleği

Hz. Zülkarneyn de diğer din büyükleri ve peygamberlerin yaptığı gibi dünya yaşamında bir meslekle ilgilenmiştir. Bu kapsamda Hz. Zülkarneyn, bir komutan ve hükümdar olarak kabul edilmektedir. Kendisi, yecüc ve mecüc topluluğuna karşı inşa ettiği bir set ile tanınmaktadır.

Hazreti Zülkarneyn (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. Zülkarneyn farklı mucizelerle donatılmış bir kimsedir. Bu kapsamda Hz. Zülkarneyn, bulutlara hükmedebiliyordu. Kendisine Allah tarafından ilim ve kudret de verilmiştir. Bu sayede dünyanın büyük bir kesiminde hakimiyet kurmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra Hz. Zülkarneyn’e hem siyah hem de beyaz sancak verilmiştir. Bu sancaklardan siyah olan gündüz onu saklıyor, beyaz olansa geceleri kendisine ve ordusuna aydınlık ihsan ediyordu.

Kur’an-ı Kerim’in Kehf Suresi 83. ve 110. ayetleri arasında geniş bir şekilde Hz. Zülkarneyn’den bahsedilmektedir. Bu ayetlerden bir kısmı aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

Kehf Suresi, 83. Ayet: Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: "Size onunla ilgili bir parça okuyacağım."

Kehf Suresi, 84. Ayet: Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir yol öğrettik.

Kehf Suresi, 85. Ayet: O da bir yol tutup gitti.

Kehf Suresi 90. Ayet: Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık.

Kehf Suresi 94. Ayet: Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cûc ve Me’cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin?"

Hz. Zülkarneyn’in hayatı hakkında bazı kıssalara erişmek de mümkündür. Bu kapsamda birisi Hz. Zülkarneyn’e kendisinin imanını güçlendirecek bir şey öğretmesini istemiştir. Hz. Zülkarneyn de bunun üzerine “Gazap edip kimseye kızma. Çünkü şeytan en çok bu zamanlarda insana hulul eder.” demiştir.