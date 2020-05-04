Hz. Üzeyir Kimdir? Hazreti Üzeyir (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Üzeyir hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu kapsamda Kur’an’da Hz. Üzeyir ile alakalı yalnızca ölüp, tekrar dirildiği bilgisi verilmektedir. Bazı kaynaklar da Hz. Muhammed’in de Hz. Üzeyir’in peygamber olup olmadığını bilmediği yazmaktadır.

Hz. Üzeyir Kimdir?

Hz. Üzeyir, Harun aleyhisselamın neslinden gelen bir peygamberdir. Tevrat’ı ezbere bilmesi ile nadir kimseler arasına girmiştir. Yahudiler tarafından Hz. Üzeyir’e “Ezra” sıfatı takılmıştır. Kendisi, İsrailoğulları’nın taşkınlarının arttığı bir dönemde, onları imana davet etmek için görevlendirilmiştir.

Hazreti Üzeyir (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Üzeyir’in peygamber olarak gönderdiği devir, diğer peygamberlerde olduğu gibi, kavminin taşkınlık yapmaya başladığı bir dönemdir. Bu devirde Allah, İsrailoğulları’na Buhtünnasr isimli bir bela göndermiştir. Bu kişi; etraftaki şehirleri yağmalamış, Mescid’i Aksa’yı yıkmış, yaşam yerlerini harap etmiş ve masum insanları da öldürmüştür. Buhtünnasr, aynı zamanda genç ve kuvvetli gördüğü kişileri de esir olarak alıkoymuştu. Hz. Üzeyir de Buhtünnasr tarafından ele geçirilen köleler arasındadır.

Hz. Üzeyir, bir müddet esir olarak yaşadıktan sonra Buhtünnasr’ın elinden kurtulmayı başarmış ve Kudüs’e doğru yola çıkmıştır. Ancak yol üzerinde Buhtünnasr tarafından harap edilen beldeleri görmüş ve hüsrana kapılmıştır. Hz. Üzeyir oldukça üzgün halde bir ağacın altında otururken, uykuya dalmıştır. Tekrar uyandığında ise 100 yıl geçip gitmiştir. Bu süreç boyunca Buhtünnasr tarafından bölgeye verilen tüm zararlar tamir edilmiş, Mescid-i Aksa da eski haline getirilmiştir.

Hz. Üzeyir, uyandıktan sonra ilk olarak eşi ve oğlunun yanına gitmiştir. Ailesi vücudundaki izler sayesinde Hz. Üzeyir’i tanımıştır. Hz. Üzeyir bundan sonra herkes tarafından kabul görmüş, Buhtünnasr tarafından yok edilen dini de tekrar icra etmeye başlamıştır.

Hazreti Üzeyir (A.S) Mesleği

Hz. Üzeyir, hakkında çok kısıtlı bilgiler bulunan bir kişidir. Bu kapsamda Bakara Suresi’nde geçen ve 100 sene boyunca uyuduğu söylenen zatın Hz. Üzeyir olduğu düşünülmektedir. Aynı surede Hz. Üzeyir’in nasıl uyandığına dair bilgiler de yer almaktadır. Ancak Hz. Üzeyir’in dini icra etmek ve esir olması dışında mesleki açıdan herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.

Hazreti Üzeyir (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. Üzeyir’in yaşamı başlı başına bir mucize olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda 100 sene uyuyup uyanan Üzeyir peygambere Yahudiler Allah’ın oğlu yakıştırmasında bile bulunmuşlardır. Hz. Üzeyir ile alakalı ayet sayısı oldukça sınırlıdır. Buna göre Üzeyir peygamberden yalnızca Bakara Suresi ve Tevbe Suresi’nde bahsedilmektedir. Bu surelerde yer alan ayetler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Bakara Suresi, 259. Ayet

Yahut evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, "Allah, bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek?" demesi üzerine Allah onu yüzyıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldın" diye sordu. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım" dedi. Allah "Hayır, yüzyıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak, henüz değişmemiş; eşeğine bak, -seni insanlara bir işaret kılmamız için- ve kemiklere bak, onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz" buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, "Biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir" dedi.

Tevbe Suresi, 30. Ayet

Yahudiler "Üzeyir Allah’ın oğludur" dediler, hıristiyanlar da "Mesîh (Îsâ) Allah’ın oğludur" dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin! (Gerçeklerden) nasıl da yüz çeviriyorlar!