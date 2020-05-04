Hz. Nuh Kimdir? Hazreti Nuh (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Nuh peygamber ikinci Adem olarak da adlandırılır. Hz. Nuh peygamberin birçok mucizesi ayetler ve hadislerle belirtilmiştir.

Hz. Nuh Kimdir?

Nz. Nuh insanoğlunun ikinci babası olarak kabul edilir. Nuh peygamber M.Ö 2705 tarihinde Mezopotamya'da doğmuştur. Tevrat'a göre 950 yıl yaşamıştır. 4 tane çocuğu bulunur. Çocuklarının ismi Sam, Ham, Cedkan, Canaan'dır. Kur'an-ı Kerim'de Nuh peygamberden tam olarak 43 defa bahsedilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresi yer almaktadır. Hz. Nuh Allah tarafından putlara tapan kavimlere gönderildi. Allah'ın dinine dönmelerini bu kavme tebliğ etti. Bunun için kendisine ilk başta inanan pek çok kimse olmadı. Ayrıca Hz. Nuh'un oğullarından biri de Hz. Nuh peygambere inanmayanlar arasındaydı.

Hz. Nuh'un asıl isminin de Yeşkür, Sakin ve Abdülgaffar olduğu da bildirilmiştir. Nuh peygamberin ismi İbraniceden gelmektedir. İbranicede Nuh Noah olarak geçmektedir. İbranicede Nuh ismi "dinlenmek, huzur bulmak" manasına gelmektedir. Hz. Nuh Şit aleyhisselam'ın torunu olarak bilinmektedir.

Hazreti Nuh (A.S) hayatı (Kıssası)

Hz. Nuh peygamber putperest olan kavme insanlara Allah'ın dinini anlatmak için gönderilmiştir. Hz. Adem'den sonra insanlar iyice çoğalmış fakat Allah'ın dinin unutmuş bu noktadan sonra putlara tapınmaya başlamışlardır. Dolayısıyla Allah'ın dinini unutmuşlardır. Bu kavme Hz Nuh peygamber Allah tarafından 40'lı yaşlarda gönderilmiştir. Kendilerine Allah'ın dinine yönelmelerini tek yaratıcının Allah olduğunu anlatmaya gelmiştir. Hz. Nuh ikinci adem olarak bilinmesinin sebebi büyük tufandan sonra neslinden türeyen insanların çoğalıp yeryüzüne dağılmasıdır. Hz. Nuh peygamberlik döneminde pek çok mucizeleri ile bilinmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh peygamberin hayatı ile ilgili pek çok ayet geçmektedir.

"Dediler ki: Tanrılarınızı bırakmayın, ilâhlarınız Ved, Süva‘, Yegüs, Yeuk ve Nesr’den vazgeçmeyin."(Nuh71/23)

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un Allah'ın elçisi olarak gönderildiği belirtilir.

Hazreti Nuh (A.S) Mesleği

Hazreti Nuh peygamber çocukluk yaşamında çobanlık yapmıştır. Çobanlık ve ticaret ile uğraşmıştır. Denizciler için denizcilerin piri olarak kabul edilmektedir.

Hazreti Nuh (A.S) Mucizeleri ve ilgili Ayetler

Her peygamberinin mucizeleri olduğu gibi Hz. Nuh (A.S)'ın da mucizeleri bulunmaktadır. Hz. Nuh peygamber bulutsuz olarak yağmur yağdıran bir peygamberdir. Bazı rivayetlere göre putlara tapan kavimde ki bazı kişiler "Bizlere eğer mucize gösterirsen sana iman ederiz." demişlerdir. Bunun üzerine Nuh peygamber "nasıl bir mucize göstereyim?" demiştir. Onlar da "Bizlere bulut olmadan yağmur yağdır." demişlerdir. Bunun üstüne de Hz. Nuh Allah'a dua etmeye başladı. Ellerini semaya kaldıran Hz. Nuh bulut olmadan yağmur yağdırmıştı.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh ile ilgili en büyük mucizelerden biri olan büyük tufandan bahsedilmiştir. Hud suresinin 36. ve 37. ayetinde şöyle buyrulur;

"Nûh’a vahyolundu ki: "Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme! Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma! Onlar boğulacaklar!" buyrulmuştur. Hud suresinin 40. ve 41. ayetinde ise "Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh’a dedik ki: "Her türden (hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!" Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti." denilmiştir.