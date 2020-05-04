Hz. Lokman Kimdir? Hazreti Lokman (A.s) Hayatı (Kıssası), Öğütleri, Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Lokman, üstün bir zeka ve kavrama yeteneğine sahiptir. Bu özellikleri ve ilmi kendisine Allahü Teala tarafından bahşedilmiştir. O da bu yeteneği ve ilmini insanların yararına kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden övgü ile bahsedilen değerli bir kişidir.

Hz. Lokman Kimdir?

Lokman ya da Lokman Hekim, Kur'an-ı Kerim'de ve halk efsanelerinde bahsi geçen hikmet sahibi olduğu düşünülen kişidir. İslam Dinine göre Lokman Hekim'in peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla birlikte İslam alimlerinin bu konudaki genel düşüncesi peygamber olmadığı yönündedir. Bazı alimler ise veli ya da peygamber olduğunu ileri sürmektedir. Lokman Hekim tıp alanında hekimliğin atası olarak bilinir.

Lokman Hekim, İslam’dan önce Araplar arasında uzun ömrü, bilgeliği ve ata sözleri ile öne

çıkan bir kişidir. Lokman Hekim, hikmetli sözler söylemesi ile meşhur olduğundan Lokmanü'l-Hakim adı ile de tanınmaktadır. Lokman Hekim, çok yönlü bir kişiliğe haizdir. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de indirilen 31. Suresi Lokman adını taşımaktadır.

Hazreti Lokman (A.S) Hayat (kıssası)

Hz. Lokman (A.S), hikmetli öğütleri ile destanlaşan zahiri ve batıni tüm hekimlerin piri olarak nam salmıştır. Rivayetlere göre, Eyyub-u Aleyhisselam ile akrabadır ve birçok peygamberin hizmetinde bulunmuştur. Hz. Lokman, beş yüz altmış, bin, üç bin, üç bin beş yüz ya da dört bin yıl yaşadığı belirtilmektedir. Bu nedenle kendisi uzun ömürlü lakabı ile anılmıştır. Günümüz doktorlarının ve tıp biliminin atasıdır. Hz. Lokman'a bu ilim Allahü Teala tarafından verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lokman'dan övgü ile bahsedilmektedir.

Hz. Lokman (A.S)'ın nerede doğduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Hz. Lokman (A.S)'ın babası ise Baura'dır. Hz. Lokman (A.S), Hz. Eyüp'ün soyundan gelmektedir. Çiçekleri, otları ve tüm bitkileri kullanarak özel ilaçlar meydana getirmiştir. Tıp Biliminin amblemi bilindiği üzere yılandır. Bu amblemin Hz. Lokman (A.S)'dan geldiği rivayet edilmektedir.

Hazreti Lokman (A.S) Öğütleri

Hz. Lokman (A.S)'ın öğütleri:

- Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse Allah (C.C), onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah (C.C), en gizli işleri bütün inceliği ile bilir. O her şeyden hakkı ile haberdardır.

- Ey oğlum! Dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar, onda boğulmuştur. Geminin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

- Ey oğlum! Alimlere karşı öğünmek, akılsızlarla inatlaşmak ve meclislerde toplantılarda gösteriş yapmak için ilim öğrenme! İhtiyacım yok diyerek de ilimi terk etme.

- Ey oğlum! Seçilmiş kullara teslim ol, kötülerle dost olma.

- Ey oğul! Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.

- Ey oğul! Sadakayı çok ver. Mal sevgisini gönlünden çıkar.

Hazreti Lokman (A.S) Mesleği

Hz. Lokman (A.S), doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

Hazreti Lokman (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. Lokman (A.S), bütün bitkilerin özünü bilmektedir. Dertlere, çeşitli hastalıklara şifa olacak reçeteler Hz. Lokman (A.S) tarafından yazılmıştır. Değerli formülleri bulması da Hz. Lokman (A.S)'ın mucizeleri arasında gösterilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Lokman adı iki yerde geçer. Lokman Suresi 31/12 ve 13. ayetlerde. Kelime aynı zamanda Mekki bir surenin ismidir. Bu surenin nüzul nedeni Kureyşlilerin Hz. Lokman (A.S)'ı Hz. Peygamber (S.A.V)'e sormasıdır. Bu ayetlerin meali şöyledir:

" Andolsun Biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Şükreden kimse ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden ise, bilsin ki Allah her şeyden müstağnidir, övülmeye layık olandır. Lokman, oğluna öğüt vererek " Yavrum, Allah'a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük zulümdür."demişti." ( Lokman, 31/12,13).