Hz. Davut Kimdir? Hazreti Davut (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hazreti Davud (a.s.) güzel sesi ile bilinen bir peygamberdir. Günümüzde kullanılan “Davudi ses” kavramı ile Hazreti Davud’a atıfta bulunulur. İsrail bölgesine peygamber olarak gönderilmiştir. Kral olarak da yaşamıştır.

Hazreti Davut Kimdir?

Kudüs’te doğmuş olan bir peygamberdir. Tahmini olarak 100 yaşında ölmüştür. Hem hükümranlık verilmiş hem de peygamberlik verilmiştir. Hazreti Davud (a.s.)’ın ismi 16 defa Kuran’da geçmektedir. Hazreti Davud (a.s.)’a Zebur isminde ve İbranice dilindeki kitap indirilmiştir.

Hazreti Davud (a.s.) Hayatı (Kıssası)

Şam ve Mısır arasında bulunan Amalika kavminin güçlü reisi olan Calut İsrailoğullarına musallat olmuştu. Davut (a.s.) o zamanlar da Kral Talut’un ordusunda bir askerdi ve Calut’u teke tek bir şekilde savaşırken alnından sapan ve taş ile vurarak öldürdü. Bu şekilde kral Talut’un gözüne girdi. Davut (a.s.) bu şekilde saraya girdi ve Talut’un silahşörü ve saz şairi oldu. Talut’un zamanla Davut (a.s.)’ı kıskanmasına rağmen Prenses ile evlendi. Talut’un adamlarının kendisini öldürmek isteğini öğrenince saraydan kaçarak, dışarıda gördüğü başıboş olan savaşçıları etrafında toplayarak bir çete önderi oldu. Çetesi Talut’un ordusu karşısında yenilip dağıldı. Davut (a.s.) Filistinlilerin yanına sığındı ve onların komutanlarından biri oldu. Kral Talut’un oğlu ve Talut’u Filistinliler öldürdü ve böylece Filistinliler İsrailoğullarını yönetimleri altına aldılar ve Davud (a.s.) bu şekilde Yahuda kralı oldu.

Yedi yıl kadar hüküm sürmesinin ardından İsrail’deki yaşlılar kurulu Davud (a.s.)’a İsrail’in tahtını önerdiler ve Davud (a.s.) İsrail’i Filistin boyunduruğundan çıkardı. Bunun ardından sırsı ile güneydeki ve kuzeydeki tüm kabileler ile savaşıp kazandı ve Fırat ile Nil nehirlerinin arasındaki en güçlü devlet İsrail oldu ve Vadedilmiş Topraklar böylece ele geçirilmiş oldu. İbrani göçmenlerinin uzun yıllar boyunca düşledikleri gerçekleşmiş oldu. Davud (a.s.)’ın komutanlarından birinin oğlu olan Süleyman (a.s.) doğdu ve Davud (a.s.)’ın yerine geçecek peygamber dünyaya gelmiş oldu.

Hazreti Davud (A.S.) Mesleği?

Çoban, ordu komutanı, zırh yapıcı ve demir işlemeciliği yapan bir peygamberdi. Demir madenini işleyerek demirden zırh yapan bir peygamberdir. 15 yaşına kadar ise çobanlık yapmıştır. Daha sora Allah tarafından Hazreti Davud (a.s.)’a hükümranlık verilmiş ve hükümranlık görevi yapmıştır.

Hazreti Davud (A.S.)’ın Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Davud (a.s.) Zebur’u okuduğu zamanlarda kuşlar, taşlar ve dağlar kendisini dinler ve okuduklarına iştirak ederlerdi. Her yerden kuşlar gelir ve kendisine icabet edip okuduğu namelere onlarda katılırdı. Davud (a.s.)’a Allah kuşları, yırtıcı olan hayvanları, taşları, dağları Ona musahhar kılmıştır. Böylece her biri Hazreti Davud (a.s.)’ın buyruklarını yerine getirirlerdi. Bütün kuşlar, yırtıcı hayvanlar, dağlar ve taşlar Kuran’da da bildirildiği üzere Hazreti Davud (a.s.) ile birlikte Allah’ı teşbih ederlerdi. Aynı zamanda ilk kez demiri işleyen ve demiri insanlığın hizmetine sunan ilk kişi Hazreti Davud (a.s.)’dır. Yırtıcı hayvanların her biri Hazreti Davud (a.s.)’a bağlılık ile emirlerini yerine getirirdi. Hazreti Davud(a.s.)’ın çok güzel sesi vardı ve bu ses ile hayvanları dahi etkiliyordu.

Hazreti Davud (a.s.)’ın ismi Kuran’da Sad Suresi, Enbiya Suresi, İsra Suresi, Enam Suresi, Maide Suresi, Nisa Suresi ve Bakara surelerinde geçmektedir. Kuran’da Allah, Hazreti Davud (a.s.)’a verdiği özellikleri ve onun mucizelerini belirtmiştir. Calut ile savaşı da Kuran’da geçmektedir.