Et-Tevvab Ne Demek? Et Tevvab Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Tevvab Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsna içerisinde yer alan Et Tevvab ismi şerifi tövbeleri kabul eden Allahu Tealanın af ve mağfiret sahibi bir yaratıcı olduğunu işaret etmektedir.

Et Tevvab Ne Demektir? Et Tevvab Esmasının Anlamı Nedir?

Et Tevvab tövbeleri kabul eden ve tövbe edenleri seven anlamına gelmektedir. Allahu Teala tövbe ediniz kabul edeyim buyurmuştur. Et Tevvab esması da Allah’ın tövbeleri kabul eden kullarının tövbe etmesini isteyen kulları için af ve mağfiret kapılarını açarak yönelmelerini isteyen olduğunu göstermektedir.

Et Tevvab Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Et Tevvab esması Türkçe anlamı tövbe edenleri seven günahlarından tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden tek yaratıcı Allah olduğu anlamına gelmektedir.

Et Tevvab Esmasını Zikretmenin Faziletleri Ve Faydaları Nelerdir?

Et Tevvab esmasını zikretmek kişiyi işlediği günahlardan tövbe etmeye yönlendiren bir esmadır. Et Tevvab esmasını çok zikreden kişiye Allahu Teala af ve mağfiretiyle muamele etmektedir. Et Tevvab esması dünya işlerinde birçok kapıyı açtığı gibi kişinin rızkını da açmaya vesile olmaktadır. Ya Tevvabu zikri kalbin temizlenmesine faydalı olmaktadır. Ya Tevvabu zikretmek kişiyi boş işlerden alıkoyan hayırlı işlerle uğraşmasına vesile olan bir esmadır. Ya Tevvabu zikri Perşembe günleri özellikle niyet üzerine zikredildiğinde istek ve dileklerine kavuşmaya vesile olmaktadır.

Et Tevvab esması tövbelerin gerçek sahibinin Allah olduğunu ve esas onun affetmesi gerektiğini hissettirerek günahlardan dönmeye ve bir daha işlememeye vesile olmaktadır. Et Tevvab esması her gün zikredilmesi faziletli bir esmadır.