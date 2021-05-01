Es-Sabur Ne Demek? Es Sabur Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Sabur Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan Es Sabur esması Allahu Teala’nın 99 esmasından biridir. Es Sabur esması Allahın kullarını cezalandırmak için acele etmediğini ifade etmektedir.

Es Sabur Ne Demektir? Es Sabur Esmasının Anlamı

Es Sabur çok sabırlı demektir. Es Sabur esması Allahu Tealanın kullarını hemen cezalandırmayan tövbe etmeleri için onlara zaman tanımasını ifade etmektedir. Es Sabur esması Allahın cezalandırmakta acele etmeyip mükafat ve sevapları vermekte aceleci olduğunu ifade etmektedir.

Es Sabur Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Es Sabur esması Allahu Tealanın kullarına çok sabırlı onların günahlarını bağışlamak ve af dinlemeleri için onlara zaman tanıyan ve istiğfar etmeleri için mühlet veren çok bağışlayıcı bir yaratan olduğu anlamına gelmektedir.

Es Sabur Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Es Sabur esması niyet üzerine okunması faziletli bir esmadır. Es Sabur esmasını zikretmek işlerin yoluna girmesi için faziletli bir esmadır. Es Sabur esması sıkıntılardan ve zorluklardan refaha çıkmaya vesile olmaktadır. Es Sabur esmasının zikrinde dikkat edilmesi gereken niyet üzerine zikretmek ve zikre başlamadan önce istiğfar etmek gerekmektedir. Es Sabur esmasını düzenlenmesini istenilen işlerin düzene koyulmasına fayda vermektedir. Es Sabur esmasını zikrederken Allahu Tealanın Es Sabur esmasıyla kullarına muamele etmesi konusunda dua edilmelidir. Es Sabur esmasının zikrinde dünya ve ahirette Allahın cezalandırma da sabır ederek kullarına sabretmesine vesile olmaktadır. Es Sabur esması hastalıklara sabrederek sevap kazanmaya vesile olmaktadır. Es Sabur esmasının faziletleri ve faydaları oldukça fazladır.