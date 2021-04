Er-Rakib Ne Demek? Er Rakib Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Rakib Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Murakebe etmek fiili de aynı kökten türemiştir ve denetlemek anlamında kullanılır. Kendisine uyku ve yorgunluk hali gelmeyen yüce yaratıcı, evrendeki her şeyi an be an denetler. Onun bilgisi ve haberi olmadan hiçbir şey gerçekleşmez.



Er- Rakib Ne Demek ve Nedir?

1. Anlamı:

Her şeyi gören, duyan, bilen.

Allah'ın sonsuz ilmi her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Yüce yaratıcı, olan, olmuş, olacak her şeyi bilir. Gerçekleşecek olan her şey onun sonsuz ilminin bir parçasıdır.

2. Anlamı:

Kainattaki her şeyi kontrolü altında tutan.

Dünyadaki denge, canlıların hayatı ve diğer her şey Allah'ın kontrolü altındadır. O, gizlice fısıldaşanların ne dediğini duyar. En gizliyi de görür ve bilir. Ahiret gününde insanların tüm gizli günahlarını karşısına çıkarıp hesap soracak olan O'dur. Bu nedenle Müslümanlara ibadetlerini ihsan ile yapmaları önerilir.

İhsan, dinde samimiyet demektir. Biz Allah'ı görmesek bile onun bizi gördüğünü ibadet etmek anlamına gelir. Her şeyi kontrolü altında tutan Allah, kullarını her zaman koruyup gözetir.

Er-Rakib Esması ve Türkçe Anlamı

Er Rakip esması hem gören bilen gözeten hem de her şeyi denetleyen ve kontrol eden anlamına gelir.

Ya Rakib Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Rakip esması hem günlük namazlarda hem de diğer ibadetlerde sık sık zikredilmelidir. Ya Rakip zikri, kişinin mevki ve makamını yükseltir, küçük büyük tüm günahlardan uzak durmasını sağlar.