Er-Rahim Ne Demek? Er Rahim Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

Fatiha'yı okumaya başlamadan önce besmele çekilir. Her besmele çektiğimizde Allah'ın Er Rahim ismini zikrederiz. Bismillahirrahmanirrahim, Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla demektir. Sadece dualardan önce değil, evden çıkmadan ve bir işe başlamadan önce de besmele çekilir.

Er- Rahim Ne Demek ve Nedir?

Er Rahim, kullarına karşı bağışlayıcı olan ve merhamet eden demektir. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah'ın tüm kullarına karşı merhametli olduğu yazılıdır.

Er-Rahim Esması Türkçe Anlamı

Er- Rahim esması, Allah'ın hem bu dünyada hem de ahirette mümin kullarına karşı merhametli olması demektir. Genellikle Er- Rahman esması ile birlikte zikredilen bu isim, ''rahm'' kökünden türemiştir. Rahmetullah kelimesi de aynı kelimeden türeyip Allah'ın esirgediği ve koruduğu kişi anlamına gelir.

Kuran'ı Kerimde, Allah'ın rahmetinin gazabını aşacağı yazılıdır. Allahu Teala, Nisa Suresinin 48. ayetinde ise şirk hariç tüm günahları dilediği takdirde emredeceğini bildirir. Tüm bu ayetler, her şeyi yoktan var eden Allah'ın takva sahibi kullarına karşı ne kadar merhametli olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Er-Rahim Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Elham Suresi, besmelesiz okunmaz. Besmelede ise Allahu Teala'nın Er Rahim esması yer alır. Her besmele çektiğimizde ve namaz kıldığımızda Allah'ın Rahim esmasını zikretmiş oluruz.

Peygamberler hariç herkes günah işler. Önemli olan kulun haramdan sakınması, takva sahibi olmasıdır. Bunun dışında işlediği küçük günahlar için Er Rahim ismi zikredilmeli ve tövbe edilmelidir. Allah'ın merhametine sığınan Müslümanlar, günahlarından arınır.