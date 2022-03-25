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Endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Endoskopi#Kolonoskopi#Ramazan
Endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı sorusu, sağlık durumları nedeniyle bu operasyonu geçirmek durumunda kalan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Diyanet'ten endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı sorusuna yanıt geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide, ağız yoluyla mideye tıbbî bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla, bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir.

Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak; makat veya ferçten ultrason çektirmek; yeme, içme anlamına gelmemekle birlikte, çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 369, 376)."

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#Endoskopi#Kolonoskopi#Ramazan

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