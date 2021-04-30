El-Mecid Ne Demek? El Mecid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Mecid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Hamd sözcüğünün anlamı da övmektir. Her namazda ''hamd yalnızca sanadır'' diye dua eden müminler, Allah'ı ve yarattıklarını överler. Çünkü O, kainattaki her şeyi emsali olmadan, yoktan var etmiştir. Bütün övgüler gibi bütün şükür ve niyazlar da yalnızca Allah'adır.

El Mecid Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: En büyük, en yüce olan.

Mecid sözcüğü Ekber kelimesiyle eş anlamlıdır. Her iki kelime de şanı yüce olan, en büyük, en ulu demektir. Kudreti, rahmeti ve ilmi sonsuz olan Allahu Teala, dünyayı ve içindeki nimetleri insanlar için yaratmıştır. İnsanoğluna ruhundan üfleyerek onu eşref-i mahlukat, yani yaratılmışların şereflisi kılmıştır.

Mümin kullar da vakitlerinin çoğunu ibadet ile geçirerek Allah'ın yüceliğini tespih ederler. Evrendeki her şeyin Allah tarafından yaratıldığını bilen Müslümanlar Ondan başka ilah olmadığına iman eder.

İkinci Anlamı: Azameti ve kudreti sonsuz olup övgülerin tamamına layık bulunan.

Allah'ın yarattığı her şeyde bir anlam, hikmet ve güzellik vardır. Bu nedenle tüm övgüler yalnızca O'nadır.

El Mecid Esması ve Türkçe Anlamı

El Mecid esması yalnızca kendisine ibadet edilen, tüm övgüleri kendi üzerinden toplayan anlamına gelir.

Ya Mecid Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Mecid esmasını zikredenlerin kötü giden işleri düzene girer ve tüm borçlarından kısa bir süre içerisinde kurtulur. Namazdan sonra 33 kez Ya Mecid ismini zikredenler şifaya kavuşur ve hastalıklardan kurtulur.